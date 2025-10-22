自由電子報
NBA今開打》雷霆搶頭彩 上演舊愛新歡對決

2025/10/22 05:30

前雷霆球員伊巴卡（右）昨與吉爾吉斯亞歷山大相見歡。 （取自雷霆官網）前雷霆球員伊巴卡（右）昨與吉爾吉斯亞歷山大相見歡。 （取自雷霆官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA 2025-26年賽季今日開打，上季勇奪總冠軍的雷霆衛冕軍，主場迎戰杜蘭特為首的火箭，儘管隊友威廉斯右腕動刀後復健休兵，包辦年度、總冠軍戰雙料MVP的「SGA」吉爾吉斯亞歷山大信心滿滿，準備率領地主鋒衛力抗昔日雷霆出身的老前輩KD，不同世代球星對決備受矚目。

SGA等雷霆全隊開幕戰將領取總冠軍戒指，主場也升起隊史首面封王旗幟，這讓曾在奧克拉荷馬市打拚多年的杜蘭特百感交集，今夏已從太陽加盟火箭的37歲老大哥，雖直言焦點應放在雷霆榮耀，而非炒作自己當年離隊投靠勇士等爭議，屆時勢必用更侵略性的打法向後輩們致意。由於火箭當家控衛范維利特恐因傷整季報銷，總帥烏度卡也變陣祭出「死亡五大」，先發平均身高直逼209公分，將帶給雷霆中鋒霍姆格倫不小壓力。

湖勇大戰 詹姆斯缺席

另場「湖勇大戰」，40歲詹姆斯因坐骨神經痛錯過開幕戰，東契奇責無旁貸扛起湖人領袖重任，上季轉戰洛城的斯洛維尼亞人氣球星，主場首秀強碰傳奇射手柯瑞、「士官長」巴特勒等勇士軍團，戰況精彩可期，目標直指總冠軍的東契奇說：「能與柯瑞交手令人興奮，但肯定也很艱難，我們得穩紮穩打，盡力贏下每一場比賽。」

