體育 即時新聞

「沒畫面不能挑戰」爭議 蔡其昌促攝影機增量

2025/10/23 05:30

兄弟昨天在桃園客場練球，總教練平野惠一指導子弟兵。 （中信兄弟提供）兄弟昨天在桃園客場練球，總教練平野惠一指導子弟兵。 （中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台灣大賽前3戰票房亮眼，前兩戰滿場合計8萬人，第3戰也有3萬7088人，合計11萬7088人締造台灣大賽前3戰票房新猷。

桃猿總教練古久保健二（中）前天針對判決與裁判進行討論。（資料照）桃猿總教練古久保健二（中）前天針對判決與裁判進行討論。（資料照）

DAZN︰檢討改進

不過，前天樂天主場轉播單位DAZN卻出包，9局上詹子賢擊出的左外野靠牆邊的深遠飛球被判界外，兄弟提出挑戰，由於轉播單位沒能跟上球的落點，最終裁判長裁定，「沒有畫面，維持原判。不計挑戰次數。」

這起界外球爭議也引發球迷討論，中職會長蔡其昌昨在網路社群留言，「轉播工作由各個球團各自發包，各自訂定契約。我打算在下一次領隊會議修改規定，提案強制要求從季後賽開始必須提升攝影機數量。」DAZN昨也發表聲明，表示正積極與製作團隊檢討改進。

兩隊教頭 皆期盼改善

中信兄弟總教練平野惠一表示：「當下想看重播卻沒有畫面，那挑戰不就沒有意義了嗎？首先是影響到戰局，其次是要讓選手信服，且面對現場那麼多球迷，必須說明清楚。」他透露，賽後有和裁判聊到此事，這是中職需要解決的課題。

樂天雖是得利一方，教頭古久保健二也直言，「不管哪個球場都有可能發生這種事情，還是必須改善。比如說攝影機架設的位置，也許能參考美國、日本或南韓。」

