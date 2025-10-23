自由電子報
體育 即時新聞

兩隊4番貧打》狀況接近100% 林泓育拚滿血回歸

2025/10/23 05:30

林泓育狀況接近100%，第4戰就有機會復出。（資料照）林泓育狀況接近100%，第4戰就有機會復出。（資料照）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕猿象爭霸的台灣大賽前3戰低比分開局，兩隊四番都呈現低迷是原因之一，特別是樂天桃猿，系列賽起用林智平擔任固定四番，3場11打數無安打，台灣大賽打擊率仍是0，在「小胖」林泓育充足休息養傷後，第4戰起能否重返四番值得關注。

小胖吃藥貼紮

讓自己快好起來

林泓育是挑戰賽固定四番，受腰傷影響缺席台灣大賽，前3戰獲完整休養，樂天總教練古久保健二認為，這狀況對身體有狀況或疲勞的選手來說是好事，並透露林泓育的狀況已接近100%，暗示不排除第4戰就做好復出的準備。如今第4戰確定週日才續戰，林泓育休養超過10天，主場滿血回歸，機會很大。

林泓育是台灣大賽史上最會打兄弟的戰將，對戰25場狂敲史上最多的34支安打，打擊率3成66。他自評狀況已有所回升，雖然在短期內要到百分百康復有點難，但就吃藥、貼紮，讓自己趕快好起來。

林智平11支0

古久保體諒壓力

樂天第3戰被中信0：2完封，打線的調整勢在必行。談到11支0的林智平，古久保也說，雖然G3的打擊內容算是還不錯，但沒有安打，「他畢竟是短期賽的四番，多少有點壓力，下一戰是否先發，會再考慮一下。」中信四番狀況也不佳，前3戰皆由許基宏扛下，合計11打數僅敲1支安打，苦吞2次三振，打擊率0.091。

