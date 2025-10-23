自由電子報
體育 即時新聞

全運會》逾1年沒出賽 林郁婷6屆摘金

2025/10/23 05:30

林郁婷賽後與現場粉絲合照。（記者吳孟儒攝）林郁婷賽後與現場粉絲合照。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／雲林報導〕去年巴黎奧運後就未出賽的新北市林郁婷，昨在全運會女子拳擊60公斤級金牌戰展現宰制力，首回合打完就讓台北市吳沛儀棄賽，延續連6屆摘金紀錄，高人氣的她賽後也被大批粉絲索取合照和簽名。

超過1年沒比賽的林郁婷，連6屆獲得金牌。（全運會提供）超過1年沒比賽的林郁婷，連6屆獲得金牌。（全運會提供）

巴黎奧運摘下57公斤級金牌的林郁婷，升量級改戰60公斤級，卻因世界拳擊總會的相關檢測限制，超過1年沒出賽，直到全運會才重返擂台，但她認為，因為一直處在備戰狀態，沒有太多不同，要習慣的是面對不同量級的對手，畢竟身材、力量都有差。

教練曾自強認為，林郁婷在更換量級後身材變得壯碩，但也讓她有堅持下去的動力，「畢竟都已拿過奧運金牌，就得設定新目標。」

黃筱雯5連霸

將迎密集賽程

上個月才在世錦賽拿下生涯第3金的台北市黃筱雯，在女子54公斤級金牌戰以5：0完勝高雄市邱智琳，完成5連霸，她表示，其實在國內備受矚目且面對更多期待，反而更難打，開賽都有點緊繃，第二回合才放開打。

黃筱雯下個月還要飛往印度參加年終賽，明年1月也有亞錦賽，雖然賽程密集，但她認為能保持手感和狀態也不錯。

吳詩儀連4金

陳念琴4連莊

去年巴黎奧運銅牌得主台北市吳詩儀，降量級至57公斤級仍以5：0力退新竹縣葉宸瑄，完成連4屆摘金紀錄，新竹市「抗癌女鬥士」陳念琴在70公斤級也完封對手，連4屆奪金。

