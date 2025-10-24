自由電子報
體育 即時新聞

WA級雲縣田徑場 登「風」造極兩樣情

2025/10/24 05:30

雲林縣田徑場是台灣第7座符合國際標準的田徑場。（資料照）雲林縣田徑場是台灣第7座符合國際標準的田徑場。（資料照）

全運會驗收 短跑風勢超乎想像

〔記者林岳甫／雲林報導〕114年雲林全國運動會昨落幕，本屆田徑場上有不少好手在「超順風」下跑出亮眼成績，只是不列入正式紀錄，被田徑人戲稱雲林縣立體育場成了「快樂場」。

台南市快腿陳玟溥在男子100公尺準決賽、決賽分別跑出9秒99、9秒95的驚人成績，也是台灣首度有選手跑進10秒內；台北市女將廖晏均在風勢助威下，100公尺準決賽、決賽也分別飆出11秒22、11秒24的個人最佳。

陳玟溥在全運會跑出9秒95驚人成績，可惜因風速超標，不列入正式紀錄。（資料照，全運會提供）陳玟溥在全運會跑出9秒95驚人成績，可惜因風速超標，不列入正式紀錄。（資料照，全運會提供）

選手碰運氣 有空歡喜有進亞運

有教練指出，選手普遍很重視全運會，狀態一定會調整到最好，但在這樣的場地比賽就有點看運氣，看誰剛好沒遇到超風速。

跨欄好手謝元愷（右）順利達到明年亞運參賽門檻。（資料照，中央社）跨欄好手謝元愷（右）順利達到明年亞運參賽門檻。（資料照，中央社）

高雄市好手謝元愷以13秒63奪下男子110公尺跨欄金牌，當時風速為順風每秒1.9公尺，順利跨過明年名古屋亞運參賽門檻，反觀陳玟溥就因風神幫倒忙，空歡喜一場，明年仍要繼續拚亞運達標。

斥資21.43億元在虎尾高鐵運動園區新建的雲林縣立田徑場，跑道設置彎道9道、直線10道，優於一般常見的彎道8道、直線9道，已取得世界田總（WA）認證，也是全國第7座符合國際標準的田徑場。

但這次全運會期間場內風勢過大，不少選手直言，「還是第一次遇到這樣的風勢！」有短跑教練分析，由於田徑場周遭完全沒有高樓大廈擋風，加上場館四周設計相當通透，風直接從100公尺起點灌進來，剛好連日來碰上颱風外圍環流影響，幾乎每項短跑賽事都「超順風」。

與其等蓋高樓 先從硬體工程改善

至於該如何解決風勢問題，該名教練坦言，「只能等場館周邊發展起來，有高樓大廈來幫忙，不然就從硬體去改變，以工程方式去進行調整，但這也要看地方政府的意願。」

全運會昨閉幕，台北市進帳112金，在獎牌榜完成5連霸，新北市59金排名第2，地主雲林縣以11金作收。116年全運會將由屏東縣舉辦，這也是屏縣首次獨自承辦全運會，他們在2001年曾和高雄市、高雄縣合辦。

