體育 即時新聞

國際皇冠盃》呼叫神隊友 徐薇淩當仁不讓

2025/10/24 05:30

台灣一姐徐薇淩在皇冠盃代表世界隊，首日逆轉擊敗日本隊。 （特派記者粘藐云攝）台灣一姐徐薇淩在皇冠盃代表世界隊，首日逆轉擊敗日本隊。 （特派記者粘藐云攝）

世界隊搭配韓德森 上演長推逆轉秀

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕2025國際皇冠盃昨在南韓新韓國鄉村俱樂部球場點燃戰火，台灣一姐徐薇淩和加拿大名將韓德森聯手上演逆轉秀，以贏2洞剩1洞擊敗日本古江彩佳／西鄉真央，為世界隊拿下1分積分；世界隊另一組合高寶璟／胡爾和日本的山下美夢有、竹田麗央戰成平手，獲得0.5分，世界隊首日以積分1.5分和南韓並列B組第1。

隊友全是名將 台灣一姐為團隊加分

皇冠盃分成A、B組進行小組賽，世界隊和日本、南韓及瑞典同在B組，取分組前2晉級週日4強決賽。世界隊首日遭遇日本，徐薇淩／韓德森前8洞陷入落後，好在第9洞起回穩，在第9、10、11洞抓下小鳥並連贏3洞，帶起氣勢，接著又拿下第14洞，第16洞靠著徐薇淩精準的長推桿進帳小鳥，最終以贏2洞剩1洞獲勝。

提到和韓德森的搭檔，徐薇淩表示，其實兩人LPGA的置物櫃在旁邊，平常比賽見面也會閒聊，她坦言，一下場時心情有點緊張，不知道該扮演什麼角色，「我會思考是要幫對方信心喊話，還是讓她做自己的事情，但第9洞到11洞都贏下來後，開始有點改變，我們找到適合彼此的合作方式。」

世界排名96的徐薇淩，這次的隊友都是頂尖名將，高寶璟、胡爾分別高居世界排名4、5，韓德森排名25，徐薇淩認為，大家都有習慣的打球方式，不會特別去提醒對方該怎麼打，但她會想辦法調整自己，盡可能減輕隊友壓力。

