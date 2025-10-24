自由電子報
溫班亞瑪大殺四方 宣告揮別血栓陰霾

2025/10/24 05:30

馬刺溫班亞瑪（右）上演暴扣秀。（路透）馬刺溫班亞瑪（右）上演暴扣秀。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕無懼對手派出A.戴維斯、萊福利的雙塔組合，「法國怪物」溫班亞瑪昨火力全開，不只有多次暴扣演出，還繳出40分、15籃板、3火鍋、0失誤的驚人表現，率領馬刺以125：92輕取獨行俠，新賽季開出紅盤。

溫班亞瑪擁有身高226公分、臂展240公分的身材優勢，但上季因右肩被診斷出深層靜脈血栓，僅打46場報銷，但他今夏恢復健康後積極備戰，曾找歐拉朱萬、賈奈特訓練，新賽季首戰就大殺四方，幾乎沒有進攻死角，有禁區得分，也能投進中距離、三分球，還蓋了戴維斯火鍋。

歷經生病後再次回歸，溫班亞瑪說：「不管是身體還是心理，我現在更能掌控自己，且正因為健康曾出現狀況，我不再將一切視為理所當然，現在我移動起來也不再那麼吃力，打得更享受，但我也知道自己還需要進步。」

溫班亞瑪刷新馬刺隊史開幕戰得分新高紀錄外，也是史上第3位在出賽30分鐘內砍下至少40分、15籃板的球員，更是近40年來第3位單場攻下40分、15籃板、3阻攻和0失誤的球員。

備受矚目的獨行俠新科狀元佛拉格，首秀在上半場沒有得分，全場雖攻下10分、10籃板，但投籃命中率僅30.8％，同場出賽的馬刺榜眼哈波，替補登場還有15分進帳。

