猿象5洋投滿血 罕見延賽利猿

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽第4戰因雨神攪局延後4天到26日，樂天桃猿和中信兄弟先發輪值中的「左右護法」都獲得至少6天的休息，可能再演洋投廝殺戲碼，系列戰由洋投主宰戰局勝負，已難避免。球評陳師正認為，目前的情勢對系列賽以2：1領先的樂天來說更有利。

台灣大賽前3戰呈現「投高打低」，猿象合計只得8分，追平史上前3戰最低得分紀錄，其中5名登板的洋投共投31.2局，僅掉5分，因延賽多日、戰線拉長的影響，猿象為求勝，後續比賽必將更倚賴洋投。

請繼續往下閱讀...

威能帝（資料照）

魔神樂（資料照）

威魔G4搶聽牌 封王戰可待命中繼

樂天前2戰靠魔神樂和威能帝奪下2勝，原本G4要開箱例行賽控球較不穩的左投凱樂，雨神為樂天爭取到前2號王牌再戰機會。陳師正認為樂天已靠「威魔連線」拿2勝，又休息這麼多天回歸「滿血」，一旦球隊拿下聽牌的第3勝，很有可能在封王戰又雙雙上場中繼，這是延賽的最大影響。

羅戈（資料照）

李博登（資料照）

中信也有羅戈和李博登回歸滿血，陳師正認為，中信在對威能帝的比賽會特別關鍵，「樂天押上威能帝就是象徵要搶勝，不管是先發或中繼登場，把他打倒會滿重要的。」並提到中信的整體輪值是穩定的，只是樂天系列賽領先，可以穩紮穩打去取勝。

外界期待兄弟投手鄭浩均（左）與林暉盛登板連線。（資料照）

兄弟輪值穩定 兩土投隨時出鞘

今年台灣大賽只有第3戰的黃子鵬是本土先發，若雙方都拿先發洋投廝殺後3戰，可能要廝殺到G7才有機會再看到土投先發。前一次台灣大賽只有1人次先發土投要追溯至2016年中信兄弟和義大犀牛的6戰系列賽，那年中信都派先發洋投，本土先發只有義大犀牛黃亦志，其他5戰都是先發洋投。

中信今年先發土投合計13勝、勝率6成19皆是全聯盟最佳，外界也期待第4戰能看見鄭浩均、林暉盛上演「前道奇連線」，可惜雨神攪局，兩人登場連線有延後甚至取消的可能性。

中信洋投韋禮加在第3戰靠著對戰陌生感的優勢壓制樂天，林暉盛也有類似的優勢，至今一軍生涯尚未對過樂天，只有二軍交手紀錄。他說，只要球隊把任務交給他，不管是先發或後援，自己都可以扮演好被賦予的角色。

台灣大賽戰果賽程

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法