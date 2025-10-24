TS避險作法延賽 象迷難掩失落

兄弟球迷期待的連假賽事因天候因素泡湯。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在桃園球場舉辦的台灣大賽第4戰因雨延到26日，第5戰至第7戰改到27至29日，由於中信的洲際主場從假日變平日，部分象迷因連假安排好的看球行程全泡湯，並反應平日賽事很難請假到台中看比賽而直呼「失落」，延賽風波影響層面還有待觀察。

G5-7變平日

假日行程全泡湯

中職前天宣布G4因雨延到隔天，由於天氣預報並不樂觀，中信與樂天晚間於聯盟會商後決定延到26日開打，中職會長蔡其昌透露，有球團主動表達擔心一天一天宣布延賽，不僅可能造成球迷困擾不便、球員的備戰移動與安全性，特別邀請另一隊提早協調延賽的「可開打日」。

請繼續往下閱讀...

部分象迷已經準備好利用連假到場應援，更有外縣市來的都已經訂好飯店，被聯盟這突來的決定打亂一切規劃，甚至認為延賽的安排整體對樂天有利，更何況，現在球隊還以1勝2敗落後。

對於延賽日、地點安排，中信球團也回應，為了讓雙方能在更安全且有準備的情況下打比賽，經決議提前將賽事延至週日接續進行，避免日復一日的延賽風險。

也有象迷表示，如果直接將賽程延後1週，洲際主場仍在週末舉行，對外縣市球迷會友善很多。對此，蔡其昌也透露原本雙方選項也有下週平日打，最終共識是移到週日才不會造成球員與球迷必須連等多日，最終又有延賽的狀況發生，「球團們的立意是希望可以讓球員與球迷提早做準備。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法