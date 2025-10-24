昌仔東山再起 連戲到台灣大賽

李振昌（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕獲得今年東山再起獎的中信兄弟投手李振昌，在台灣大賽前3戰都有出賽，各投1局無失分，並拿下暌違4年的救援成功，證明得獎實至名歸。

3戰全登板

加碼救援成功

39歲的李振昌是今年台灣大賽最年長投手，但絲毫不見老態，4天內3度登板，前兩戰中信雖然一路落後，由於差距不大，仍在最後1局起用他。

10月21日第3戰，李振昌終於在有救援機會下登板，巧合的在生日這天，拿下2021年第3戰以來第1場救援成功。

2014年起中信7年之內6度打進台灣大賽，最終都鎩羽而歸，2019、20年李振昌在台灣大賽出賽6場，表現也不理想，沒有救援、中繼紀錄，防禦率5.79。2021年他終於在台灣大賽大展身手，出賽2場都拿下救援成功，共投2局無失分、無安打，飆出4次三振，助隊贏得2010年以來第1個總冠軍。

李振昌在2023年5月發生車禍，導致右肩鎖骨骨折，傷癒後今年表現漸入佳境，下半季拿下11場中繼成功，締造連續21場無失分紀錄，獲得東山再起獎的肯定。

李振昌2018年季中自美返台，生涯8年已6度隨黃衫軍參與台灣大賽，出賽多達15場，拿下3場救援成功，並列史上第4，再2場就追平前統一獅林岳平和凱撒共同保持的5次紀錄。

