王威晨大賽男 戰力張力成正比

王威晨（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕擅長打大比賽的中信兄弟王威晨，台灣大賽前3戰都有安打，已跨季連5場安打，生涯台灣大賽打擊率達0.380，超越樂天桃猿林泓育保持的現役球員100打席以上打擊率0.378紀錄，將繼續挑戰前兄弟象陳致遠保持的聯盟紀錄0.400。

台灣大賽史上打擊率前5名

生涯TS打擊率

超越小胖現役最強

2017年還是新人的王威晨首次參與台灣大賽，出賽4場擊出5支安打，打擊率0.313，這只是他單季總冠軍賽的最差成績，曾3次超過0.400，最高是2024年的0.474。

請繼續往下閱讀...

34歲的王威晨在高張力的台灣大賽，打擊比例行賽更穩定，生涯出賽30場只有4場沒有安打，2017年第3戰到2020場第3戰，連續10場敲安創下個人最高紀錄，最近1場4打數2安打，打擊率從0.376上升到0.380，超越林泓育的紀錄。

39歲的林泓育從2011至19年在台灣大賽出賽35場，打擊率高達0.412，一度超越陳致遠的紀錄，但2022、23年出賽9場只有3支安打，今年則因為在季後挑戰賽最後一戰腰部受傷，台灣大賽前3戰都沒有出賽，週日G4桃園主場，應可出賽，繼續和王威晨拚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法