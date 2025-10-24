自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

王威晨大賽男 戰力張力成正比

2025/10/24 05:30

王威晨（資料照）王威晨（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕擅長打大比賽的中信兄弟王威晨，台灣大賽前3戰都有安打，已跨季連5場安打，生涯台灣大賽打擊率達0.380，超越樂天桃猿林泓育保持的現役球員100打席以上打擊率0.378紀錄，將繼續挑戰前兄弟象陳致遠保持的聯盟紀錄0.400。

台灣大賽史上打擊率前5名台灣大賽史上打擊率前5名

生涯TS打擊率

超越小胖現役最強

2017年還是新人的王威晨首次參與台灣大賽，出賽4場擊出5支安打，打擊率0.313，這只是他單季總冠軍賽的最差成績，曾3次超過0.400，最高是2024年的0.474。

34歲的王威晨在高張力的台灣大賽，打擊比例行賽更穩定，生涯出賽30場只有4場沒有安打，2017年第3戰到2020場第3戰，連續10場敲安創下個人最高紀錄，最近1場4打數2安打，打擊率從0.376上升到0.380，超越林泓育的紀錄。

39歲的林泓育從2011至19年在台灣大賽出賽35場，打擊率高達0.412，一度超越陳致遠的紀錄，但2022、23年出賽9場只有3支安打，今年則因為在季後挑戰賽最後一戰腰部受傷，台灣大賽前3戰都沒有出賽，週日G4桃園主場，應可出賽，繼續和王威晨拚。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中