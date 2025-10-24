自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

藍鳥有大谷情結 揭露休息室秘辛

2025/10/24 05:30

大谷翔平隨隊飛抵多倫多備戰。（取自道奇官網）大谷翔平隨隊飛抵多倫多備戰。（取自道奇官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界大賽明天首戰開打前夕，道奇二刀流球星大谷翔平已提前飛抵多倫多備戰，大聯盟官網記者馬瑟森揭露當年藍鳥參與大谷爭奪戰的細節。

2023年季後大谷成為自由球員，藍鳥傾盡全力搶人，在12月冬季會議前，藍鳥總經理艾特金斯原定在飯店受訪，臨時改採視訊記者會，其實艾特金斯和藍鳥董事長羅傑斯、球團總裁夏皮羅與總教練施奈德，都在藍鳥春訓基地，親自迎接大谷來訪，過程極度保密。

當時藍鳥高層繃緊神經等待貴客，施奈德說，「感覺就好像總統要來一樣，真的！」當大谷乘車抵達，現場氣氛瞬間凝結，大谷走遍整個訓練基地，馬瑟森形容，當下整個基地彷彿只為大谷存在。

最後大谷來到藍鳥春訓休息室，球團找專人研究大谷所有喜好的事物，為他備妥專屬置物櫃、球衣、裝備，最後一幕出乎所有在場人士意料，大谷將球團為他準備的東西全數打包帶走，他的愛狗Decoy穿著藍鳥致贈的寵物衣離去。

正當藍鳥高層認為延攬大谷在望，幾天後道奇宣布與大谷簽下10年7億美元天價合約，如今大谷真的搭機飛到多倫多，只不過是為了與藍鳥爭奪世界大賽冠軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中