藍鳥有大谷情結 揭露休息室秘辛

大谷翔平隨隊飛抵多倫多備戰。（取自道奇官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界大賽明天首戰開打前夕，道奇二刀流球星大谷翔平已提前飛抵多倫多備戰，大聯盟官網記者馬瑟森揭露當年藍鳥參與大谷爭奪戰的細節。

2023年季後大谷成為自由球員，藍鳥傾盡全力搶人，在12月冬季會議前，藍鳥總經理艾特金斯原定在飯店受訪，臨時改採視訊記者會，其實艾特金斯和藍鳥董事長羅傑斯、球團總裁夏皮羅與總教練施奈德，都在藍鳥春訓基地，親自迎接大谷來訪，過程極度保密。

請繼續往下閱讀...

當時藍鳥高層繃緊神經等待貴客，施奈德說，「感覺就好像總統要來一樣，真的！」當大谷乘車抵達，現場氣氛瞬間凝結，大谷走遍整個訓練基地，馬瑟森形容，當下整個基地彷彿只為大谷存在。

最後大谷來到藍鳥春訓休息室，球團找專人研究大谷所有喜好的事物，為他備妥專屬置物櫃、球衣、裝備，最後一幕出乎所有在場人士意料，大谷將球團為他準備的東西全數打包帶走，他的愛狗Decoy穿著藍鳥致贈的寵物衣離去。

正當藍鳥高層認為延攬大谷在望，幾天後道奇宣布與大谷簽下10年7億美元天價合約，如今大谷真的搭機飛到多倫多，只不過是為了與藍鳥爭奪世界大賽冠軍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法