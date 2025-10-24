人物側寫》佛里曼出征藍鳥 擁地主優勢

佛里曼深受加拿大球迷喜愛。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界大賽首戰台灣時間明天上午8點開打，衛冕軍道奇昨搭機飛抵加拿大多倫多備戰，陣中強打一壘手佛里曼感性地說，「每次我回到這裡，就覺得跟媽媽更貼近一些。」

佛里曼出生於美國加州，雙親是加拿大人，具美、加雙重國籍，10歲時媽媽因黑色素瘤過世，為了紀念亡母，他兩度代表加拿大征戰WBC經典賽，深受加拿大球迷喜愛，只是世界大賽披上道奇戰袍對決藍鳥，他笑說，「我不太確定這次藍鳥球迷是否會為我加油。」

佛里曼清楚記得8歲那年，有一次去看天使比賽，他坐著吃爆米花，此時球場播放加拿大國歌，媽媽立即把他拉起來站好，強烈的愛國心深刻烙印在他心中，「當我代表加拿大打經典賽，看到整個國家力挺1支球隊，真是太神奇了，真的非常激勵人心。」

佛里曼打過兩次世界大賽都拿到冠軍，去年榮膺MVP，累計出賽11場狂掃6轟、17分打點，打擊率3成10，OPS攻擊指數高達1.172，堪稱「為大賽而生的男人」。

只是今年季後賽佛里曼出賽10場僅敲1轟、1分打點，打擊率2成31，不過道奇教頭羅伯斯倒不擔心，「當然，他的成績沒有很理想，不過每當走進打擊區，他都給我很好的感覺，期待世界大賽能有好表現。」

