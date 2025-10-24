自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

人物側寫》佛里曼出征藍鳥 擁地主優勢

2025/10/24 05:30

佛里曼深受加拿大球迷喜愛。（資料照）佛里曼深受加拿大球迷喜愛。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界大賽首戰台灣時間明天上午8點開打，衛冕軍道奇昨搭機飛抵加拿大多倫多備戰，陣中強打一壘手佛里曼感性地說，「每次我回到這裡，就覺得跟媽媽更貼近一些。」

佛里曼出生於美國加州，雙親是加拿大人，具美、加雙重國籍，10歲時媽媽因黑色素瘤過世，為了紀念亡母，他兩度代表加拿大征戰WBC經典賽，深受加拿大球迷喜愛，只是世界大賽披上道奇戰袍對決藍鳥，他笑說，「我不太確定這次藍鳥球迷是否會為我加油。」

佛里曼清楚記得8歲那年，有一次去看天使比賽，他坐著吃爆米花，此時球場播放加拿大國歌，媽媽立即把他拉起來站好，強烈的愛國心深刻烙印在他心中，「當我代表加拿大打經典賽，看到整個國家力挺1支球隊，真是太神奇了，真的非常激勵人心。」

佛里曼打過兩次世界大賽都拿到冠軍，去年榮膺MVP，累計出賽11場狂掃6轟、17分打點，打擊率3成10，OPS攻擊指數高達1.172，堪稱「為大賽而生的男人」。

只是今年季後賽佛里曼出賽10場僅敲1轟、1分打點，打擊率2成31，不過道奇教頭羅伯斯倒不擔心，「當然，他的成績沒有很理想，不過每當走進打擊區，他都給我很好的感覺，期待世界大賽能有好表現。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中