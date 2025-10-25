情蒐NBA餵賭客 名帥等34人被捕

畢拉普斯（中）昨與律師團隊出庭應訊。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA新賽季剛開打，拓荒者總教練畢拉普斯、熱火球員羅齊爾，以及詹姆斯前隊友瓊斯等人，卻因涉嫌非法賭博及洩漏球隊內部資訊而遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，這些醜聞已讓賽事公正性蒙上陰霾。

拓荒者總教練畢拉普斯驚傳因涉嫌非法賭博，遭美國聯邦調查局逮捕，球團也立即暫時停職。（資料照）

被控沾上黑手黨

畢拉普斯喊冤

FBI大動作抓了34人，其中畢拉普斯在率隊輸掉開幕戰後數小時被捕，這位49歲傳奇球星遭控「洗錢」與「共謀電信詐欺」，起因是2019年涉嫌參與黑手黨家族成員操縱的撲克牌詐賭，並於2023年3月賽前透露球隊「擺爛」、數名主力不上場等資訊給賭客投注。不過律師海伍德代發聲明喊冤，強調畢拉普斯「絕對不會拿名人堂榮耀、聲譽去冒險」、「那會玷污他畢生奉獻的運動」。

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉透露，2022至2024年期間，包括瓊斯與羅齊爾等球員向賭博集團提供球隊內線消息，例如哪些球星會缺賽，甚至羅齊爾本身還配合裝傷提前退場，若這些罪名成立，涉案者恐面臨多年刑責。NBA發言人布魯薩德回應，聯盟仍在審視起訴內容，畢拉普斯、羅齊爾都立即暫時停職，「我們高度重視此案，將持續配合當局調查，確保比賽公正是首要任務。」

湖人傷況供下注

大帝無端被捲入

消息人士告訴《ESPN》，前NBA球員及騎士助教瓊斯涉嫌向賭客通報湖人機密傷病內幕，被洩漏傷情的知名球星正是詹姆斯，所幸目前起訴書中，無端捲入的詹皇沒有任何不當行為。

針對多人違反聯盟賭博規範等風波，勇士一哥柯瑞語重心長表示，這不僅是NBA的問題，更是整個體壇都得面對的全新挑戰，「其實大家都很清楚什麼該做、什麼不該做。我認為多數球員都有責任感，比賽公正性不必擔心。」

