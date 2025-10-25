自由電子報
體育 即時新聞

戈登飆50分鍊金 柯瑞澆熄英雄火

2025/10/25 05:30

勇士柯瑞（左）與金塊戈登上演飆分大戲。 （法新社）勇士柯瑞（左）與金塊戈登上演飆分大戲。 （法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕同天迎來飆破50分的生涯新猷，只有一人笑到最後，雷霆當家MVP吉爾吉斯亞歷山大昨面對溜馬一役繳出個人新高55分，率隊以141：135經歷兩度延長帶走勝利，金塊前鋒A.戈登雖也進帳50分，球隊仍以131：137不敵柯瑞率領的勇士，無緣開胡。

吉爾吉斯亞歷山大此役再度在進攻端展現破壞力，全場31投15中，加上罰球26罰23中，攻下生涯新高55分，僅出現2失誤，雷霆繼開幕戰艱辛逼退火箭後，成為史上首支開季前2戰都遇到2OT的球隊，對此「SGA」表示，「我們面對關鍵時刻隨時做好準備，了解季初與季末同樣重要，季後賽的優勢往往取決一場勝利。」

戈登昨面對勇士手感火燙三分球11投10中，50分除是生涯新高也寫下隊史開幕戰紀錄，他在正規時間倒數25.7秒的三分球一度讓球隊看見勝利的希望，不過37歲柯瑞薑是老的辣，最後4.3秒展現招牌神射功力，飆進超大號三分彈助隊續命，勇士在延長賽打出17：11攻勢收下2連勝。

柯瑞此役外線12投6中，進帳42分、6籃板、7助攻，成為聯盟史上能拿40分的最年長控衛，對於與戈登之間的「神仙打架」，柯瑞認為，這並不是一對一的較量，「更多的是我們在球賽中扮演的角色。」

