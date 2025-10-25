國際皇冠盃》這回合靠隊友Carry 徐薇淩抗壓性升級

徐薇淩昨穩紮穩打，與韓德森聯手助世界隊扳平南韓隊，賺進0.5分積分。 （特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃昨進行第2日賽事，世界隊延續前一日陣容由徐薇淩搭配加拿大名將韓德森，對抗南韓前球后高真榮／柳海蘭，兩人頂住滿場地主球迷的壓力，第18洞演出驚奇，韓德森抓下關鍵小鳥，助世界隊贏得該洞，扳平戰局也賺進0.5分積分；至於高寶璟／胡爾則是擊敗金孝周／崔慧珍，取得1分，總計世界隊兩日拿下3分，位居B組分組第1，晉級機會濃厚。

韓德森（左）抓下關鍵小鳥，和徐薇淩擊拳慶祝。（特派記者粘藐云攝）

頂住壓力 扳平地主南韓

世界隊首日對日本取得1勝、1和開出紅盤，昨延續同樣組合，由徐薇淩聯手韓德森。兩人在前5洞打完一度領先，但南韓組合在第7、12洞靠著博蒂贏下成功超車，好在徐薇淩和韓德森在第15洞皆成功保Par逼平戰局，但南韓馬上又搶下第16洞，再次領先。

即便陷入落後，又有地主球迷夾擊，徐薇淩和韓德森在第18洞穩紮穩打，最後靠著韓德森抓下關鍵小鳥，贏下重要一洞，世界隊、南韓隊各拿4洞，而韓德森的精采表現也讓徐薇淩笑說：「這真的是很神奇的一回合！」

昨對決世界排名14的柳海蘭和第22的高真榮，徐薇淩坦言，心情有些緊張，倒不是地主球迷給的壓力，而是要面對兩位非常強、又很會抓博蒂的可敬對手，希望可以有好表現，給自己不小壓力，她笑說：「這回合都給隊友Carry了，她狀況真的很好，一個人應該抓了至少6、7隻小鳥。」

力拚晉級

今對決瑞典隊

徐薇淩認為，自己的抗壓性還有待加強，「有時候太想打好，反而容易想太多，這部分要改進，後面的比賽要記取教訓，更專注於球場上。」世界隊最後一日要碰上瑞典，徐薇淩和韓德森繼續搭檔，要對決世界排名40的莎格史東、排名50的琳德布拉德。

