國際皇冠盃》愛徒搶進世界隊 曾秀鳳報名應援團

徐薇淩（中）的父親徐振民（左）與恩師曾秀鳳都到場觀戰。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕台灣一姐徐薇淩這次代表台灣和亞洲參與國際皇冠盃，而她的父親徐振民和恩師曾秀鳳特別從台灣飛到南韓來為她加油打氣，親友團陣仗浩大。

徐薇淩重要時刻

家人沒缺席

徐薇淩曾於2018年時代表台灣參與皇冠盃，當時和同國家的隊友組隊參賽，但這次加入世界隊改和國際選手搭配，別具意義，她也很開心家人、恩師能一起來見證這次賽事。

徐薇淩旅美期間，除了母親呂尉嘉陪在身邊之外，父親徐振民有時也會跟著她出國比賽。看著愛女一路成長，徐振民說：「她是很有主見的人，從小練球時自己的觀念非常強，一路上在很多比賽裡吸收了養分，尤其青少年在美國練球那段時光，即便很困難，她都能堅持下去，這是她可以走這麼遠的原因，真的是很不容易。」

徐振民期待女兒能更享受比賽，「最主要是她很熱衷於打高爾夫，我希望她能很快樂去享受高爾夫的好，這樣就可以了。」對於爸爸到場加油，徐薇淩笑說，其實很開心，今年他來看比賽，成績都很不錯。

另外，徐薇淩在高中時期曾接受旅日名將曾秀鳳指導，在她的帶領下成績顯著提升，而在2021年東京奧運時也是由曾秀鳳領軍國家隊，當時是徐薇淩首度參與奧運，愛徒生涯的重要時刻她都未錯過。徐薇淩透露，「取得皇冠盃資格時，曾老師馬上告訴我，她想到南韓來觀賽，表達她的支持之意。」

