WTT球星挑戰賽》日本隊友下馬威 遭林昀儒逆轉

馮翊新（右）與郭冠宏聯手殺進男雙4強。（取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣桌球一哥林昀儒昨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單32強以3：1逆轉日本21歲新星吉山僚一，下輪將碰上法國17歲好手寇頓。

小林一日兩戰

男單晉16強

男單世界排名11的林昀儒此站高居第3種子首輪免戰，世界排名73的對手吉山僚一本季在日本T聯賽從岡山隊轉戰東京木下，成為林昀儒在日本俱樂部的隊友，今年曾在WTT馬斯喀特支線賽拿下亞軍。

從資格賽突圍的吉山僚一來勢洶洶，首局以12：10先下一城，不過林昀儒發揮經驗優勢，第2局雖在10：6領先時被追到10：9，但他在暫停後穩住陣腳正拍強攻拿下局點扳平戰局，第3局在9：9之際連拿2分取得聽牌優勢，第4局克服3：7劣勢後來居上，以8：1一波流還以顏色，耗費43分鐘有驚無險晉級。

林昀儒與東京奧運銅牌搭檔鄭怡靜昨在混雙8強也以11：5、3：11、13：11、11：9擊敗「日韓聯軍」宇田幸矢／申裕斌，不過4強有硬仗，將對上日本頭號種子松島輝空／張本美和。

男雙馮郭配勇闖4強

另外，馮翊新／郭冠宏昨在男雙8強以3：1擊敗法國組合羅蘭德／諾德瑞斯特，合拍以來首度闖進4強。

