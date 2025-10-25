自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WTT球星挑戰賽》日本隊友下馬威 遭林昀儒逆轉

2025/10/25 05:30

馮翊新（右）與郭冠宏聯手殺進男雙4強。（取自WTT官網）馮翊新（右）與郭冠宏聯手殺進男雙4強。（取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣桌球一哥林昀儒昨在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男單32強以3：1逆轉日本21歲新星吉山僚一，下輪將碰上法國17歲好手寇頓。

小林一日兩戰

男單晉16強

男單世界排名11的林昀儒此站高居第3種子首輪免戰，世界排名73的對手吉山僚一本季在日本T聯賽從岡山隊轉戰東京木下，成為林昀儒在日本俱樂部的隊友，今年曾在WTT馬斯喀特支線賽拿下亞軍。

從資格賽突圍的吉山僚一來勢洶洶，首局以12：10先下一城，不過林昀儒發揮經驗優勢，第2局雖在10：6領先時被追到10：9，但他在暫停後穩住陣腳正拍強攻拿下局點扳平戰局，第3局在9：9之際連拿2分取得聽牌優勢，第4局克服3：7劣勢後來居上，以8：1一波流還以顏色，耗費43分鐘有驚無險晉級。

林昀儒與東京奧運銅牌搭檔鄭怡靜昨在混雙8強也以11：5、3：11、13：11、11：9擊敗「日韓聯軍」宇田幸矢／申裕斌，不過4強有硬仗，將對上日本頭號種子松島輝空／張本美和。

男雙馮郭配勇闖4強

另外，馮翊新／郭冠宏昨在男雙8強以3：1擊敗法國組合羅蘭德／諾德瑞斯特，合拍以來首度闖進4強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中