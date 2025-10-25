自由電子報
台灣大賽》季後挑戰者滋味 明換兄弟扛

2025/10/25 05:30

中信兄弟昨天在洲際球場練球，備戰明天重啟戰火的台灣大賽。（中信兄弟提供）中信兄弟昨天在洲際球場練球，備戰明天重啟戰火的台灣大賽。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕有別於北台灣雨勢不斷，台中洲際球場昨天下午陽光微露，中信兄弟在涼爽天候下揮汗操兵，全力備戰明天下午5點在桃園進行的台灣大賽第4戰，力拚拿下關鍵一勝扳平戰局。

宋晟睿（中信兄弟提供）宋晟睿（中信兄弟提供）

猿領先1勝

變相4戰3勝制

面對從季後挑戰賽「下剋上」的樂天桃猿，中信兄弟在台灣大賽前兩戰都輸球，直到週二G3才扳回一城，仍以1勝2敗落後。明起象猿交鋒、最多4連戰，形同變相的4戰3勝制台灣大賽，樂天先取得1勝領先優勢，兄弟須拿3勝才能奪冠，一如季後挑戰賽的樂天。

兄弟總教練平野惠一指出，樂天以挑戰者的心態一路打上來，兄弟前兩場有主場優勢但都輸球，現在反而變成挑戰者，相信回到桃園主場作戰的樂天也背負很大壓力，對兩隊來說都是很有趣的心理戰。

平野透露，球隊輸掉前兩場，隔天在大巨蛋練球，全隊有集合講話，他觀察到大家的眼神和鬥志都變得很不一樣，最終成功拿下第3戰，如何維持G3的心態和狀態很重要，而台灣大賽因雨順延數天，會帶來什麼影響實在很難說。

兄弟搶攻G4

平野看見鬥志

前3戰兄弟只得2分、樂天拿到5分，合計僅1次失誤，兩隊守備都攔下不少分數，兄弟挑戰二連霸遭遇勁敵，平野認為，樂天投手戰力真的很強，兩隊守備左右戰局，也是接下來比賽勝負關鍵，「現在我們落居下風，但我還是以正面想法看待，不覺得有什麼壓力。」

台灣大賽因大雨攪局，第4戰一口氣延賽4天，兄弟當家二壘手岳東華認為，對野手影響不大，而且先講好G4哪一天打，會比每天來回奔波，不確定比賽會不會打來得好，外野手宋晟睿則說，影響較大的是缺少實戰感覺，確實不好調整。

