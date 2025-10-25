台灣大賽》美美登板方式 建仔滾動式編劇

鄭浩均（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕接連大雨不但攪亂台灣大賽的賽程，更讓中信兄弟先發輪值重新布局，兄弟投手教練王建民強調，明天第4戰先發不一定是「美美」鄭浩均，目前尚未定案。

G4羅戈先發機率大

儘管兄弟王牌羅戈上週六在G1先發用94球投5局失3分承擔敗投，但若G4再敗，兄弟將陷入1勝3敗絕境，一般預料，羅戈投1休7再度先發的機會很高。

王建民指出，第4戰因雨延賽4天對牛棚是好事，畢竟前3場勝利組牛棚投手頻繁上場，這幾天剛好讓他們有喘息空間，只是先發投手比較難調整，輪值和角色也要重新安排，「接下來美美要投哪一場，投先發還是中繼，要看後面比賽狀況，不排除擺在牛棚，無論如何就是相信美美。」

本季鄭浩均先發11場戰績5勝1敗，防禦率1.49、每局被上壘率0.90，壓制力不輸洋投，他說，因雨休兵數日對投手群當然有利，休息時間拉長，對自己影響不大，因為他已做足準備，在非常時期就是聽從教練團指示，有需要的話，他可以跳出來執行各種任務和角色。

鄭浩均非常期待台灣大賽初登板，他喊話，「樂天從季後挑戰賽打上來一路輾壓，我們不會讓他們一直那麼順利，要想辦法擋住！」

