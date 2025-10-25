自由電子報
台灣大賽》成晉後段刺客生猛 挑戰猛打賞紀錄

2025/10/25 05:30

猿隊成晉今年台灣大賽已累積2次猛打賞。（資料照）猿隊成晉今年台灣大賽已累積2次猛打賞。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣大賽第4戰延至明天，樂天桃猿昨持續在桃園球場練球，希望手感不要因雨延賽4天而中斷，尤其在後段扮演刺客的成晉值得關注，只要再1場猛打賞，將追平單季台灣大賽最多紀錄。

TS已累積2場猛打賞

成晉雖在2017年選秀加入桃猿，但在3連霸球季苦蹲二軍，直到樂天時期才站穩一軍，跟球團都在追尋首冠，而他在台灣大賽前3戰大爆發，11打數猛敲8安，包含G1和G3各3安，累計打擊率高達7成27，掃除挑戰賽僅2安、打擊率1成18的低潮。

成晉表示，挑戰賽結束後做了一些調整，狀態有慢慢回來，「前幾年狀況起伏太大，目標是成為更穩定的選手，珍惜打台灣大賽的機會。」

樂天在G3遭中信兄弟0：2完封後，考慮在G4將林泓育擺回四番，若調整打線，原指定打擊林立勢必要守外野，不動外野陳晨威和狀況最好的成晉是較難割捨的選項，林政華有可能再回板凳待命。

過去單季台灣大賽最多次猛打賞是3次，分別是1996年羅偉、2001年王傳家、2005年張泰山和2019年林立，已累積2次的成晉不僅可望叩關紀錄，更罕見在後段棒次締造，也因他在第8棒和第9棒的大爆發，讓樂天這2個棒次的先發打擊率都高達5成，遠勝中信8棒的1成11、9棒的1成25，期盼雨後也能維持打線後段的破壞力。

