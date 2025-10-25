世界大賽》抽到上上籤 22歲菜鳥第一球投大谷

藍鳥投手耶薩維奇今將在世界大賽掛帥先發。（路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第121屆世界大賽今早8點開打，暌違32年闖進大賽的藍鳥派出22歲菜鳥耶薩維奇擔任第1戰先發，衛冕軍道奇推出塞揚左投史奈爾。今年9月才升上大聯盟的耶薩維奇表示，扛G1讓他興奮到根本睡不著，首要之務是設法「制住」大谷翔平。

大谷翔平挑戰生涯第二座世界大賽冠軍。 （取自道奇官網）

9月才上大聯盟

世界大賽掛帥先發

耶薩維奇4月從小聯盟1A出發，之後如火箭升空從2A、3A一路升上大聯盟，在例行賽僅出賽3場、投14局就被帶進季後賽，季後賽累計3場先發、2勝1敗、防禦率4.20，更搖身一變世界大賽史上第二年輕的G1先發，要面對的首名打者是國聯冠軍賽MVP大谷翔平，「他能在投打兩端造成傷害，我們會適時做出調整，希望限制他的發揮。」

大谷昨在室外進行打擊練習，揮棒33次有14球轟出大牆，最遠的1轟還打上第5層看台。藍鳥總教練施奈德表示，道奇打線前段有3位準名人堂等級球員，必須格外警惕，已多次討論對策，「從國聯冠軍賽第4戰就能看出，大谷完全是另一個次元的存在，我們盡可能嘗試不同的方式來對付他。」

日本大賽今下午5點30分開戰，由軟銀鷹在主場面對阪神虎，是雙方第4度爭奪「日本一」，分別派出本季拿下14勝的有原航平和松上頌樹先發，也是兩聯盟的勝投王對決。

