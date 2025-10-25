自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世界大賽》抽到上上籤 22歲菜鳥第一球投大谷

2025/10/25 05:30

藍鳥投手耶薩維奇今將在世界大賽掛帥先發。（路透）藍鳥投手耶薩維奇今將在世界大賽掛帥先發。（路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第121屆世界大賽今早8點開打，暌違32年闖進大賽的藍鳥派出22歲菜鳥耶薩維奇擔任第1戰先發，衛冕軍道奇推出塞揚左投史奈爾。今年9月才升上大聯盟的耶薩維奇表示，扛G1讓他興奮到根本睡不著，首要之務是設法「制住」大谷翔平。

大谷翔平挑戰生涯第二座世界大賽冠軍。 （取自道奇官網）大谷翔平挑戰生涯第二座世界大賽冠軍。 （取自道奇官網）

9月才上大聯盟

世界大賽掛帥先發

耶薩維奇4月從小聯盟1A出發，之後如火箭升空從2A、3A一路升上大聯盟，在例行賽僅出賽3場、投14局就被帶進季後賽，季後賽累計3場先發、2勝1敗、防禦率4.20，更搖身一變世界大賽史上第二年輕的G1先發，要面對的首名打者是國聯冠軍賽MVP大谷翔平，「他能在投打兩端造成傷害，我們會適時做出調整，希望限制他的發揮。」

大谷昨在室外進行打擊練習，揮棒33次有14球轟出大牆，最遠的1轟還打上第5層看台。藍鳥總教練施奈德表示，道奇打線前段有3位準名人堂等級球員，必須格外警惕，已多次討論對策，「從國聯冠軍賽第4戰就能看出，大谷完全是另一個次元的存在，我們盡可能嘗試不同的方式來對付他。」

日本大賽今下午5點30分開戰，由軟銀鷹在主場面對阪神虎，是雙方第4度爭奪「日本一」，分別派出本季拿下14勝的有原航平和松上頌樹先發，也是兩聯盟的勝投王對決。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中