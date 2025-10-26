自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》3洋合體無敵 海神22次失誤夠花

2025/10/26 05:30

海神洋將詹姆斯（中）貢獻全場最高24分，率隊擊敗國王。（TPBL提供）海神洋將詹姆斯（中）貢獻全場最高24分，率隊擊敗國王。（TPBL提供）

主場開幕戰

擊潰衛冕軍

〔記者林岳甫／高雄報導〕TPBL高雄海神昨在高雄巨蛋迎來主場開幕戰，吸引7138人入場支持，全隊雖發生多達22次失誤，但瑕不掩瑜，本土胡瓏貿、蘇文儒關鍵時刻都有所貢獻，以91：79打敗衛冕軍新北國王，摘下2連勝。

海神上季在總冠軍戰不敵國王屈居亞軍，本季來勢洶洶尋求重返冠軍榮耀，只是球隊開季就遇傷兵問題，前2場都只能登錄雙洋將。海神此仗終於首度有3位洋將詹姆斯、崔維斯、凱帝合體，其中詹姆斯用出色火力貢獻24分，崔維斯10分、8籃板，凱帝17分、12籃板，3人也是贏球關鍵。

蘇文儒挺身 阻國王反撲

海神首節攻下30分，卻在第三節只拿12分，團隊進攻起伏過大，總教練費雪指出，國王防守很好，是球隊第三節就陷入苦戰的主因，第四節有所回神，「球隊失誤太多，但籃板、罰球、三分球都有不錯表現，相信傷兵逐漸歸隊後，我們會越來越好。」

海神在第三節打完剩3分領先，國王在末節又持續進逼，在最後關頭就由本土挺身而出，胡瓏貿連得5分，全場13分進帳的蘇文儒砍進三分球更是重創國王士氣。貢獻11分的胡瓏貿表示，其實就是做好自己的工作，「剛好對手是派比較小的球員防守我，我就是把握機會，打越簡單越好。」

TPBL另一場比賽在新莊體育館開打，地主中信特攻共5人得分雙位數，洋將飛克繳出13分、11籃板、10助攻的大三元表現，最終特攻以91：78擊敗台新戰神，開季2連勝。

