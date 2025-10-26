東契奇遇灰狼 飆49分吐怨氣

東契奇（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇手感發燙，繼開幕戰43分之後，昨又強轟49分，開季連兩役達40分，榮膺NBA史上第4人，他也率領湖人在主場以128：110擊敗宿敵灰狼，本季首勝到手。

灰狼季後賽首輪就淘汰湖人，如今詹姆斯因傷休兵，責無旁貸的東契奇更加復仇心切，拚出自上季加盟以來新高49分，外加11籃板、8助攻的「準大三元」演出，也助地主一吐首役不敵勇士的悶氣，「面對強敵，我們很清楚要改變節奏，提升防守對抗性，今天大家都動起來，打出能量也讓團隊充滿活力與信心。」談到第4節令球迷驚艷的灌籃，東契奇則笑回：「那只是瞬間反應。如果時機正確，飛再高也沒問題。」

26歲的東契奇開季前兩戰合拿92分，已超越傳奇球星威斯特81分隊史紀錄；連兩役都跨越40分關卡的旺盛火力，更不讓「籃球之神」喬丹、張伯倫和A .戴維斯等前輩專美於前，並把灰狼當家球星愛德華茲的31分、4籃板、5助攻比下去。

至於拓荒者隊總教練畢拉普斯因涉賭風波遭FBI逮捕後，前馬刺中鋒史畢特代掌兵符穩住軍心，全隊8人得分達雙位數，139：119大勝連續客場作戰的勇士，主場意外開紅盤，也讓明星射手柯瑞35分做白工，臨危受命的史畢特說：「這是艱難時刻，但我們還有工作要做，必須繼續前進，我已經準備好了。」

