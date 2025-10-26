自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東契奇遇灰狼 飆49分吐怨氣

2025/10/26 05:30

東契奇（美聯社）東契奇（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東契奇手感發燙，繼開幕戰43分之後，昨又強轟49分，開季連兩役達40分，榮膺NBA史上第4人，他也率領湖人在主場以128：110擊敗宿敵灰狼，本季首勝到手。

灰狼季後賽首輪就淘汰湖人，如今詹姆斯因傷休兵，責無旁貸的東契奇更加復仇心切，拚出自上季加盟以來新高49分，外加11籃板、8助攻的「準大三元」演出，也助地主一吐首役不敵勇士的悶氣，「面對強敵，我們很清楚要改變節奏，提升防守對抗性，今天大家都動起來，打出能量也讓團隊充滿活力與信心。」談到第4節令球迷驚艷的灌籃，東契奇則笑回：「那只是瞬間反應。如果時機正確，飛再高也沒問題。」

26歲的東契奇開季前兩戰合拿92分，已超越傳奇球星威斯特81分隊史紀錄；連兩役都跨越40分關卡的旺盛火力，更不讓「籃球之神」喬丹、張伯倫和A .戴維斯等前輩專美於前，並把灰狼當家球星愛德華茲的31分、4籃板、5助攻比下去。

至於拓荒者隊總教練畢拉普斯因涉賭風波遭FBI逮捕後，前馬刺中鋒史畢特代掌兵符穩住軍心，全隊8人得分達雙位數，139：119大勝連續客場作戰的勇士，主場意外開紅盤，也讓明星射手柯瑞35分做白工，臨危受命的史畢特說：「這是艱難時刻，但我們還有工作要做，必須繼續前進，我已經準備好了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中