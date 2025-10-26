國際皇冠盃》徐薇淩起手式太帥 擊敗瑞典進4強

徐薇淩手感穩定輸出，與韓德森搭檔為世界隊賺進關鍵積分。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃昨進行小組賽最終戰，徐薇淩／韓德森以贏4洞剩3洞輕取瑞典莎格史東／琳德布拉德，為世界隊賺進1分積分，高寶璟／胡爾雖不敵史塔克／葛蘭特，世界隊仍以總計4分獲得B組第1晉級4強，今天上午4強賽將和澳洲爭冠軍賽門票。

徐薇淩（左）與隊友韓德森慶祝勝利。（昊昭顧問有限公司提供）

第1洞抓鳥嚇到對手

徐薇淩和韓德森連3天搭檔，默契持續升溫，第1洞徐薇淩先抓小鳥向對手下馬威，第4洞雖被對手拿下扳平，但世界隊第8、9、13洞都以博蒂勝出，第14洞保Par贏下，最後以贏4洞剩3洞獲勝。

談起第1洞的博蒂，徐薇淩開玩笑說：「對手好像覺得自己會贏下這洞，原本很有自信，沒想到我卻推進去，讓她們有點傻眼。」徐薇淩認為，第1天開球比較不好，第2天開球進步了，但其他卻有待改進，「打到第3天，整體狀況越來越好。」

今與澳洲爭決賽門票

世界隊今天將遭遇A組第2的澳洲隊，力拚冠軍賽門票，但4強賽起賽制改變，每隊有2名選手要和對手進行1對1的單人對抗賽，另兩名球員則組隊打4人兩球賽，兩人輪流打1顆球。

世界隊今由韓德森和胡爾打1對1對抗賽，徐薇淩和高寶璟聯手在4人兩球賽登場，「這3天跟韓德森的合作很不錯，她還想繼續跟我搭擋，但我們開會討論後達成共識，覺得改用這樣的組合也很好。」另一場4強賽由A組第1的美國隊迎戰B組第2日本隊。

