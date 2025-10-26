自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

國際皇冠盃》徐薇淩引路 桿弟佩雷拉愛上台灣

2025/10/26 05:30

徐薇淩（右）與桿弟佩雷拉合作無間。（資料照）徐薇淩（右）與桿弟佩雷拉合作無間。（資料照）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕徐薇淩和桿弟佩雷拉自2023年起開始合作，他在球場上給予許多協助與支持，也是近兩年徐薇淩成績維持穩定的關鍵。提到兩人的合作，佩雷拉笑著比喻，自己像是「交通號誌」，得隨時觀察場上狀況，提醒對方該衝的時候衝，該保守時也不能躁進。

徐薇淩曾表示，佩雷拉給了她許多實用的建議，加上個性相近，能理解對方想法，讓她的心理層面改變不少。

合作兩年 扮演賽場定心丸

對於該如何扮演稱職的桿弟，佩雷拉認為，還是需要耐心地與球員溝通，「她在場上屬於較積極進攻的選手，我也會觀察情況，提醒她何時該衝、何時該保守，我可能有點像紅綠燈一樣。」徐薇淩是個很有想法的人，自己也會尊重她的決定，除了給予場上策略和建議，也會適當地調適她的情緒，讓她在場上更放鬆。

和徐薇淩合作前，佩雷拉僅造訪過亞洲1次，但跟著她來台比賽後愛上台灣，熱愛跑步的他，曾從林口球場附近的飯店跑到台北101，他大讚象山的風景和生活環境也很棒，「台灣人很友善，即使偶有語言隔閡，還是能感受到他們對於外國人的熱情。」去年他也跟著徐薇淩參與巴黎奧運，還去了許多未曾到過的國家，「我很感謝她帶著我一起看世界。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中