國際皇冠盃》徐薇淩引路 桿弟佩雷拉愛上台灣

徐薇淩（右）與桿弟佩雷拉合作無間。（資料照）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕徐薇淩和桿弟佩雷拉自2023年起開始合作，他在球場上給予許多協助與支持，也是近兩年徐薇淩成績維持穩定的關鍵。提到兩人的合作，佩雷拉笑著比喻，自己像是「交通號誌」，得隨時觀察場上狀況，提醒對方該衝的時候衝，該保守時也不能躁進。

徐薇淩曾表示，佩雷拉給了她許多實用的建議，加上個性相近，能理解對方想法，讓她的心理層面改變不少。

合作兩年 扮演賽場定心丸

對於該如何扮演稱職的桿弟，佩雷拉認為，還是需要耐心地與球員溝通，「她在場上屬於較積極進攻的選手，我也會觀察情況，提醒她何時該衝、何時該保守，我可能有點像紅綠燈一樣。」徐薇淩是個很有想法的人，自己也會尊重她的決定，除了給予場上策略和建議，也會適當地調適她的情緒，讓她在場上更放鬆。

和徐薇淩合作前，佩雷拉僅造訪過亞洲1次，但跟著她來台比賽後愛上台灣，熱愛跑步的他，曾從林口球場附近的飯店跑到台北101，他大讚象山的風景和生活環境也很棒，「台灣人很友善，即使偶有語言隔閡，還是能感受到他們對於外國人的熱情。」去年他也跟著徐薇淩參與巴黎奧運，還去了許多未曾到過的國家，「我很感謝她帶著我一起看世界。」

