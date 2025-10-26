自由電子報
體育 即時新聞

倫敦球星挑戰賽》林昀儒對決迷弟 關閉寵粉模式

2025/10/26 05:30

林昀儒（取自WTT官網）林昀儒（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒／鄭怡靜昨在WTT倫敦球星挑戰賽混雙4強賽，以3：1逆轉世界排名第4的日本新生代組合松島輝空／張本美和，決賽將遭遇今年杜哈世錦賽銅牌香港黃鎮廷／杜凱琹；雙線作戰的林昀儒男單16強也以直落三擊退17歲法國新星柯頓，8強將對決日本T聯賽木下東京隊友松島輝空。

男單、混雙 雙雙告捷

世界排名11的林昀儒／鄭怡靜，在7月美國大滿貫賽8強戰鏖戰5局才艱苦擊退松島／張本，這回林鄭配7：11輸掉首局後，很快做出調整，11：9、11：8、11：5連下3局後來居上，拿下對戰2連勝。林昀儒／鄭怡靜在2019年香港、中國公開賽曾兩度擊敗黃鎮廷／杜凱琹，氣勢上略佔上風。

世界排名42的柯頓最崇拜的偶像就是林昀儒，面對小粉絲小林並未手軟，以11：9、11：3、11：9快意晉級。教練王翊澤表示，「對手今天接發球處理的沒那麼好，關鍵時刻昀儒都能直接吃發球，也創造出比較多主動上手的機會，也是贏球關鍵。」

女單方面，世界排名16的鄭怡靜展現的反手相持球實力，以11：9、11：7、11：4收拾世界排名13的南韓一姐申裕斌，寫下對戰3連勝，8強將對上世界排名43的印度女將芭特拉。

男雙賽事，「新冠組合」馮翊新／郭冠宏在4強賽以直落三擊敗地主組合賈維斯/格林，今年第二度合作就殺進決賽，將與世界排名第3的香港黃鎮廷／陳顥樺爭冠。

