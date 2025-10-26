亞青運動會》穿長褲跳高 中國好手輕敵丟金

台灣小將黃凱倫在巴林登場的亞洲青年運動會男生跳高決賽，以2公尺05技壓群雄，勇奪金牌。（奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台北大同高中一年級小將黃凱倫昨在亞洲青年運動會男子跳高決賽，以2公尺05奪金，也是台灣隊本屆田徑項目首金。總教練邱為榮希望這位潛力新星能好好睡覺，多抽高幾公分更重要。

金牌大熱門為中國小將畢藻鑫，他今年8月跳過2公尺15，成為中國青少年冠軍得主，他昨自信滿滿，前幾跳還穿長褲下場，最後在2公尺05三度失敗，讓以做好自己為主的黃凱倫摘金。黃凱倫在9月秋季盃跳過2公尺06創生涯最佳，金牌到手後三度叩關2公尺07失敗，無緣再創新猷，不過他對自己表現很滿意，畢竟中國對手實力很好，「我就先做好自己，盡量不去管其他對手的表現。」

台將黃凱倫穩穩奪金

邱為榮透露，黃凱倫父親有188公分，以前打過排球、籃球，哥哥黃德倫為大同高中三年級跳高選手，黃凱倫有優良基因，「我現在都跟他講，訓練開心就好，最重要是平時要多睡覺，好的睡眠更有機會再抽高，未來性會更好！」

台灣田徑隊昨大豐收，除了黃凱倫拿金牌，邱邦軒男子標槍銀牌，黃冠堯男子100公尺銅牌，吳佳穎女子400公尺銅牌，施妘臻女子鐵餅銅牌。

