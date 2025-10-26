兄弟讓羅戈投G4 創造牛棚最大戰力

兄弟洋投羅戈休7天後滿血回歸，今在台灣大賽G4銜命先發。 （中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽G4今下午5點05分在桃園球場重燃戰火，以1勝2敗居於劣勢的中信兄弟由防禦率王羅戈先發，強碰樂天桃猿勝投和三振雙冠王威能帝，是兩人首次在中職同場先發，上演頂尖對決戲碼。

TS今重燃戰火

猿推雙冠王威能帝

兄弟一連3天下午都在洲際球場練球備戰，總教練平野惠一透露，「原本有詢問選手，這3天是否需要放假，放鬆一下心情，他們都說不用，堅持要來球場練球維持狀態，真是令人感動。」只是平野憂慮，今天桃園天候與球場場地狀況，擔心連日大雨造成球場泥濘，球員在不安全的場地比賽因此受傷。

上週六G1羅戈先發用94球投5局失3分苦吞敗投，因雨獲得7天休息滿血回歸，取代原定投G4的「美美」鄭浩均先發。兄弟投手教練王建民解釋，美美只能投1場，如果G4先發，後面就沒辦法在牛棚待命，因此讓羅戈投G4。

戰線若拉到G6、7

兩洋投待命後援

一旦羅戈今完成先發任務，戰線若拉長到G6、G7，他有可能後援出賽完全燃燒，兄弟另一名洋投李博登預計再投1場先發，他表明，如果球隊有需要，後面比賽會準備好登板後援。

羅戈以備戰為由婉拒媒體採訪，王建民認為，羅戈G1投得不差，有幾支安打擊得沒有很扎實，只是壞球常走在前面，過了G1應該會比較好，相信他會調整回來。

平野指出，羅戈的直球常被鎖定挨打，他有150公里的速球，可以理解他想用強力速球壓制打者，只是台灣打者不怕速球，尤其知道投捕手要配速球就更好抓，希望配球能更靈活一些。

