猿想複製G2「威」力 平野另一種解讀

岳政華在台灣大賽打擊率高達3成15。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕「很多人都覺得是魔神樂，但我一直覺得是威能帝。」昨中信兄弟練球到傍晚結束時，總教練平野惠一直言對於樂天桃猿的G4先發人選並不意外，「根據之前的脈絡，看起來就是這樣。」

猿隊G4派出投手雙冠王威能帝先發。（資料照）

樂天由魔神樂投G1、威能帝投G2，一般預料依輪值順序，今G4先發應該交給魔神樂，結果聯盟昨下午3點公告是威能帝，不只平野早就料到，投手教練王建民也說，「就威能帝和魔神樂2選1嘛，G4誰出來先發都很正常，不會覺得意外，因為中間因雨休息好幾天。」王建民認為，讓威能帝投G4，如果打到G7就可以上來後援。

本季威能帝戰績15勝2敗、防禦率2.01，飆出168K，勇奪勝投和三振雙冠王，G2先發用93球投7局失1分拿下勝投。平野指出，威能帝是目前中職最好的投手，如果能攻破他顯得更有價值，對方有「一定要搶下這1勝」的壓力，但他先發若輸球對樂天非常傷，G4會是非常有趣的決戰，而且是一場心理戰。

兄弟當家中外野手岳政華第5度征戰台灣大賽，大賽累計打擊率達3成15，但G2遭遇威能帝2打數未敲安，他說，有想到G4會是威能帝先發，可能比較適應在桃園球場投球，今年球速更快、球威更好，真的很難打。

威能帝搶勝壓力大

戶外球場沒加分優勢

本季威能帝在桃園先發10場拿下6勝1敗、防禦率2.83，在大巨蛋先發6場戰績4勝0敗、防禦率0.83，平野認為，威能帝在大巨蛋投得比較好，在戶外球場出賽沒有加分優勢。

