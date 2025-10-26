自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿想複製G2「威」力 平野另一種解讀

2025/10/26 05:30

岳政華在台灣大賽打擊率高達3成15。（中信兄弟提供）岳政華在台灣大賽打擊率高達3成15。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕「很多人都覺得是魔神樂，但我一直覺得是威能帝。」昨中信兄弟練球到傍晚結束時，總教練平野惠一直言對於樂天桃猿的G4先發人選並不意外，「根據之前的脈絡，看起來就是這樣。」

猿隊G4派出投手雙冠王威能帝先發。（資料照）猿隊G4派出投手雙冠王威能帝先發。（資料照）

樂天由魔神樂投G1、威能帝投G2，一般預料依輪值順序，今G4先發應該交給魔神樂，結果聯盟昨下午3點公告是威能帝，不只平野早就料到，投手教練王建民也說，「就威能帝和魔神樂2選1嘛，G4誰出來先發都很正常，不會覺得意外，因為中間因雨休息好幾天。」王建民認為，讓威能帝投G4，如果打到G7就可以上來後援。

本季威能帝戰績15勝2敗、防禦率2.01，飆出168K，勇奪勝投和三振雙冠王，G2先發用93球投7局失1分拿下勝投。平野指出，威能帝是目前中職最好的投手，如果能攻破他顯得更有價值，對方有「一定要搶下這1勝」的壓力，但他先發若輸球對樂天非常傷，G4會是非常有趣的決戰，而且是一場心理戰。

兄弟當家中外野手岳政華第5度征戰台灣大賽，大賽累計打擊率達3成15，但G2遭遇威能帝2打數未敲安，他說，有想到G4會是威能帝先發，可能比較適應在桃園球場投球，今年球速更快、球威更好，真的很難打。

威能帝搶勝壓力大

戶外球場沒加分優勢

本季威能帝在桃園先發10場拿下6勝1敗、防禦率2.83，在大巨蛋先發6場戰績4勝0敗、防禦率0.83，平野認為，威能帝在大巨蛋投得比較好，在戶外球場出賽沒有加分優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中