桃園球場補土補沙 今晚守備決勝?

台灣大賽因雨延賽4天，G4今將在桃園球場重燃戰火。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕因雨延賽4天後，台灣大賽第4戰今晚5點5分在桃園球場開戰，外界相當關心場地的狀態能否如期開打，樂天球團從昨天就在確認場地，預定今天一大早就開始整理，希望能順利迎接桃園史上第53場的台灣大賽。

樂天在昨中午等到雨勢停歇，趕緊派人手到投手丘和內、外野確認場地狀況，球團處處長礒江厚綺表示，今天一早就會開始整理場地，只要雨停就開始補土、補沙子，同時跟聯盟確認場地情形，努力趕上晚間賽事。

有別於台中連日晴天，中信兄弟選手都能在洲際球場進行室外打擊練習、守備，為G4起在室外球場進行備戰，礒江厚綺坦言，「這幾天我們的選手都在室內空間練習。」樂天選手連續4天無法在球場上訓練，今晚的守備和打擊狀況備受考驗，而在偏潮濕的桃園場地，守備可能再次扮演決定勝負的關鍵。今年全聯盟隊伍在桃園的守備率僅9成74，排6隊室外主場最低。

今年台灣大賽只有第4戰在桃園球場，若順利開打將是第53場，全台球場僅次於台南的72場，洲際以50場緊追在後，若今年打滿7戰，可望追平桃園並列史上第2多。桃猿過去在Lamigo時期，在桃園打台灣大賽的戰績是11勝7敗，樂天時期只有1勝3敗，今晚盼能奪下暌違2年在桃園的台灣大賽勝利，取得聽牌優勢。

