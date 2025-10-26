藍鳥9分大局致勝 大谷開轟無濟於事

藍鳥巴傑爾（右）6局下敲出代打滿貫砲。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕世界大賽昨開打，大谷翔平雖於7局上成為賽史第2位開砲的日本球員，但兩分砲只為道奇濺出小水花，藍鳥於6局下在巴傑爾轟出賽史首發代打滿貫彈帶動下，鯨吞賽史單局得分第3高的9分，以11：4大勝道奇，今第2戰派出高斯曼先發，迎戰道奇山本由伸。

大谷翔平7局上敲出2分砲，可惜道奇首戰慘敗。（美聯社）

道奇牛棚放火

衛冕機率降到37%

藍鳥4局下靠瓦修2分彈扳成2：2，讓道奇塞揚左投史奈爾本季首次被左打擊出全壘打，6局下開局連續3名打者上壘，道奇動用2位牛棚投手都提油救火，右投斯漢先丟3分讓藍鳥以5：2超前，左投班達再被巴傑爾重擊，隨後捕手柯克補上2分彈，藍鳥單局得分僅次1929年運動家、1968年老虎都得10分。

藍鳥前次晉級世界大賽是1992-93年締造二連霸，昨是隊史繼1993年10月23日第6戰後，暌違11690天再於世界大賽贏球。歷史數據顯示，過去120次世界大賽G1勝隊有76次拿到冠軍，奪冠機率超過63％，而在實施外卡制後的30次世界大賽，G1勝隊更有24次奪冠，道奇輸掉G1後的衛冕機率降至37％。

大谷前3次打擊被三振2次，7局上雖擊出生涯在世界大賽首轟，繼2009年松井秀喜後成為日本第2人，繞壘時也沒有笑容，2年前他在自由球員市場放棄藍鳥選擇道奇，昨9局上選到保送上壘，還被藍鳥球迷高喊「我們不需要你」！

