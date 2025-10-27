猿砸逾10萬補土 消滅主場水世界

工作人員使用超過上百包細紅土、陶瓷土和黏土，奮力吸水補土搶救場地。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕台灣大賽G4因雨延賽4天，昨才在桃園球場重啟戰火，由於桃園地區大雨下了一整週，直到昨天中午雨勢才暫歇，場務工作人員使用超過上百包細紅土、陶瓷土和黏土，奮力吸水補土搶救場地（見圖，記者林正堃攝），才讓比賽準時開打並順利進行，主隊樂天桃猿總教練古久保健二說，「謝謝你們，辛苦了！」

昨一大早就有10幾名場務投入「搶救桃園球場大作戰」，總計使用美國進口的陶瓷土、台製細紅土各60餘包，加上美製黏土數包，加總超過百包、耗資逾10萬元，其中陶瓷土1包就要價約1400元、黏土1包約1800元，搶救場地不惜成本。

桃園場務透露，昨早先把本壘區域積水的黏土層全部挖掉，填上全新的黏土再夯實，內野用細紅土打底，待積水消退後再鋪上陶瓷土，陶瓷土有吸水快乾的作用，費用都由主隊樂天球團吸收。

處理外野積水

吸水車只花20分鐘

桃園球場去年完成整修，排水系統大升級，昨賽前練習樂天外野手成晉就大讚，「下那麼多天雨，我以為外野會積水耶，結果完全沒有，很讚！」場務指出，排水系統真的改善很多，早上開吸水車吸外野積水，20分鐘就搞定，內野用人工吸水，積水問題也很快就被排除，要是以前應該很難。

