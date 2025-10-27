道奇扳平藍鳥》山本完投勝 雙紀錄榮耀日本

山本由伸完投9局只掉1分，助道奇扳平戰局。（美聯社）

明回主場若勝

道奇衛冕機率66％

〔記者徐正揚／綜合報導〕道奇昨在山本由伸獨撐9局只失1分的帶領下，以5：1擊敗藍鳥拿下世界大賽第2戰，把戰局扳成1勝1敗平手，山本成為第1位在世界大賽完投的日本投手，也是第1位連續2年在世界大賽拿到勝投的日本投手。世界大賽明天移師洛杉磯進行，道奇若憑藉主場優勢拿下第3戰，衛冕機率將從輸掉第1戰的37％回升至66％。

道奇連續2場都先得分，打完5局都被追平，此役7局上靠史密斯、馬恩西相繼開砲以3：1拿回領先，8局上又追加2分保險，這對山本已經足夠，他用105球完投9局只被擊出4安打，自第4局起讓藍鳥18上18下，繼2015年第2戰奎托後再有投手在世界大賽拿下完投勝，今年在季後賽含國聯冠軍賽第2戰連續2場完投，是自2001年席林後第1人。

山本指出，這場抱著非贏不可的決心登板，能夠完投讓他非常開心，覺得確實為球隊做出貢獻。總教練羅伯斯表示，山本於日職時期經常於大舞台投球，也曾在經典賽背負國家壓力，面對大場面可以保持冷靜發揮高水準。對於山本投完8局已用93球，卻沒與總教練討論是否投第9局，羅伯斯說：「他再投30、40球都不是問題，這完全不用思考。」

第3至5戰由道奇主場，兩隊都公布第3、4戰先發投手，藍鳥推出塞揚獎投手薛哲、畢伯，道奇派出葛拉斯諾、大谷翔平。根據歷史數據，世界大賽前2戰有64次打成1勝1敗，第3戰的勝隊有42次拿到冠軍，能否拿下第3戰對兩隊後續戰局都有重大影響。

