體育 即時新聞

中信盃黑豹旗開打 冠亞軍將抗甲子園

2025/10/27 05:30

黑豹旗開打，穀保家商張乙安代表宣誓。（棒協提供）黑豹旗開打，穀保家商張乙安代表宣誓。（棒協提供）

穀保首戰26:0

輕取台北商大

〔記者吳清正／綜合報導〕由中信銀行冠名贊助的第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，昨在台南亞太成棒副球場開打。尋求衛冕的穀保家商在開幕戰以26：0輕取台北商大，提前在第3局結束比賽。本屆冠、亞軍球隊將獲年底台日高中棒球對抗賽參賽資格，對決日本夏季甲子園球隊組成的北海道及九州2支聯隊。

黑豹旗是全國規模最大青棒賽事，今年共有212支球隊參賽，其中女子組有9隊報名。運動部次長洪志昌、棒協理事長辜仲諒及中信銀行董事長陳佳文、台南市體育局長陳良乾出席開幕典禮，勉勵選手勇於挑戰自我。

上週甫連任世界棒壘球總會執行副會長的辜仲諒表示，黑豹旗不僅是台灣高中棒球的重要賽事，更是青年選手選擇未來人生的轉折點，若選擇繼續打球，將不再只是代表自己或學校，而是肩負起代表國家的責任與榮譽，並鼓勵選手以更高強度的訓練要求自己，在每次練習中鍛鍊技術、體能與意志力。

辜仲諒也分享去年在日本觀戰世界12強賽時，見證台灣隊以團結與毅力戰勝強敵，展現「遇強則強」的精神，讓世界看到台灣人的凝聚力與愛國心。

中國信託是全台灣首家投入五級棒球運動推展的企業，已連續11年冠名贊助中信盃黑豹旗，陳佳文表示，棒球是很細膩的運動，不只要靠技巧、體力、更重要的是要靠腦筋跟策略，還有拚勁與團隊精神，只有好的青棒球員才能給予青少棒學弟好的榜樣，就能協助成棒及職棒培養好的選手，這也就是中國信託特別重視黑豹旗的主因。

