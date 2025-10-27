倫敦球星挑戰賽》馮翊新/郭冠宏男雙冠軍 林昀儒/鄭怡靜混雙奪冠

馮翊新（右）、郭冠宏聯手擊敗頭號種子黃鎮廷╱陳顥樺，勇奪男雙冠軍。（取自WTT官網）

決勝局 「新冠」11:0狂暴攻勢

〔記者許明禮／綜合報導〕最後一刻才遞補取得參賽資格的「新冠組合」馮翊新／郭冠宏，在WTT倫敦球星挑戰賽男雙從資格賽發出連闖5關，最終決賽以3：2逆轉世界排名第3的香港組合黃鎮廷／陳顥樺，尤其決勝局更打出一波11：0狂暴攻勢，第二度合拍就奪下冠軍，締造不可思議的「遞補傳奇」。

同屬台南幫的馮翊新、郭冠宏只在今年史高比耶挑戰賽搭檔過，在16強一戰出局，目前世界排名僅435，但他們在倫敦站打出不錯的化學效應，16強先擊退世界排名第7的印度組合沙赫/塔卡爾，決賽面對剛奪下歐洲大滿貫賽冠軍的黃鎮廷/陳顥樺也毫無懼色，兩度在局數落後下扳平，決勝局更在0：1落後時連拿11分，徹底打崩對手。

請繼續往下閱讀...

教練蔣澎龍分析，台灣組合雖然搭配次數不多，但兩人都有一定的實力，短球控制也不錯，對香港之戰，郭冠宏在發球和接發球這一輪都具有明顯優勢，只要把比數咬住就有機會贏球。

馮翊新坦言，他們是臨時接獲遞補通知，從沒想過能拿冠軍，就是1場1場、1分1分去拚。前天剛度過17歲生日的郭冠宏，對於能拿到生涯第一座成人組雙打冠軍也感到開心。

混雙方面，東京奧運銅牌組合林昀儒╱鄭怡靜在決賽以8:11、11:9、11:7、11:9，逆轉世界排名第5的香港組合黃鎮廷╱杜凱琹，奪下兩人今年重新合拍後首座冠軍，也是兩人繼2022年杜哈挑戰賽後，睽違3年半再次攜手奪冠。

