自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

富邦長春賽明開打 潘政琮站台傳承經驗

2025/10/28 05:30

富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（左4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（左3）、TSPGA理事長呂崇標（右3）、泰籍衛冕冠軍托馬倫（右2）、長春名將盧建順（左1)、長春名將呂文德（右1)、旅美職業高球名將潘政琮（左2）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（右4）於賽前記者會合影留念。（記者盧養宣攝）富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（左4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（左3）、TSPGA理事長呂崇標（右3）、泰籍衛冕冠軍托馬倫（右2）、長春名將盧建順（左1)、長春名將呂文德（右1)、旅美職業高球名將潘政琮（左2）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（右4）於賽前記者會合影留念。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕富邦長春高球公開賽明天將在老淡水球場點燃戰火，昨先舉辦別具意義的青少年傳承營，旅美好手潘政琮也對年輕選手提出建言。

建議學好英文

挑戰赴美發展

潘政琮昨與傳奇名將謝敏男、衛冕冠軍泰國名將托馬倫、地主好手呂文德、盧建順一同出席座談會，對於有志挑戰美巡賽的年輕選手，他表示，如果經濟條件許可，可以像他一樣15歲就前往美國發展，或者高中畢業後挑戰美國大學提供的獎金，但最重要的是語言能力，「英文愈早學習愈好。」

今年邁入旅美第10年的潘政琮，致力於青少年選手培養，掛名主辦多場AJGA國際系列賽，他提到，台灣選手的優勢是心態，都擁有相當好的學習態度，不過台灣球場型態比較單一，不像國外有沙漠性球場，高海拔、或者海邊球場，建議選手有機會能挑戰不同類型的球場。

富邦長春公開賽今年邁入第23年，本屆由118名國內外職業好手競逐台灣長春賽事最高680萬元總獎金，今天先舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，明天由一般長春組比賽拉開序幕，進行3回合54洞比桿賽，TSPGA去年積分排名前30的好手本週全數到齊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中