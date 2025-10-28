富邦長春賽明開打 潘政琮站台傳承經驗

富邦長春公開賽賽事創辦人謝敏男（左4）、台灣高爾夫俱樂部董事長陳彥豪（左3）、TSPGA理事長呂崇標（右3）、泰籍衛冕冠軍托馬倫（右2）、長春名將盧建順（左1)、長春名將呂文德（右1)、旅美職業高球名將潘政琮（左2）與富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生（右4）於賽前記者會合影留念。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕富邦長春高球公開賽明天將在老淡水球場點燃戰火，昨先舉辦別具意義的青少年傳承營，旅美好手潘政琮也對年輕選手提出建言。

建議學好英文

挑戰赴美發展

潘政琮昨與傳奇名將謝敏男、衛冕冠軍泰國名將托馬倫、地主好手呂文德、盧建順一同出席座談會，對於有志挑戰美巡賽的年輕選手，他表示，如果經濟條件許可，可以像他一樣15歲就前往美國發展，或者高中畢業後挑戰美國大學提供的獎金，但最重要的是語言能力，「英文愈早學習愈好。」

今年邁入旅美第10年的潘政琮，致力於青少年選手培養，掛名主辦多場AJGA國際系列賽，他提到，台灣選手的優勢是心態，都擁有相當好的學習態度，不過台灣球場型態比較單一，不像國外有沙漠性球場，高海拔、或者海邊球場，建議選手有機會能挑戰不同類型的球場。

富邦長春公開賽今年邁入第23年，本屆由118名國內外職業好手競逐台灣長春賽事最高680萬元總獎金，今天先舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，明天由一般長春組比賽拉開序幕，進行3回合54洞比桿賽，TSPGA去年積分排名前30的好手本週全數到齊。

