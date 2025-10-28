台灣大賽》兄弟無力回天 樂天總冠軍到手

樂天奪冠後球員興奮的衝進場內慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕聽牌尋求球團史首冠的樂天桃猿，和命懸一線的衛冕軍中信兄弟，昨第5戰廝殺到延長賽11局才分勝負。樂天靠11局上林泓育敲出驚天2分砲，9:7擊敗黃衫軍，以4勝1敗，「下剋上」成功，拿下中職36年的年度總冠軍。

樂天靠11局上林泓育敲出驚天2分砲，9:7擊敗黃衫軍，以4勝1敗，「下剋上」成功。（記者廖耀東攝）

G5廝殺到延長賽才分勝負

老大哥林泓育再次扮演關鍵角色，11局上從生涯首度在台灣大賽登板的鄭浩均手中擊出2分砲，打破7:7僵局，樂天終結者朱承洋守住下半局，拿下系列賽最重要一勝，也是樂天接手球隊後的首座冠軍，同時報了2022年被中信兄弟4連勝清盤的前恥，奪冠瞬間外野看台也灑下冠軍彩帶，相當壯觀。樂天球員賽後互相擁抱，也向前來洲際觀戰的猿迷敬禮致意。相較之下，衛冕失利的黃衫軍則難掩失望，不少象迷留下不甘心眼淚，遺憾離場。

一雪2022被中信清盤之恥

樂天桃猿領隊牧野幸輝賽後情緒激動，用中文高喊選手們互相激勵的詞「是有的！」

牧野說，最感動的是10號隊友們不棄，而球隊如同陳晨威前天所說，全隊上下學長帶學弟，每個人都不可或缺。

首支季後挑戰賽

先1敗奪冠隊伍

至於球隊奪冠獎勵，牧野笑說是秘密，但他強調：「我們相信球隊會奪冠，所以都有準備！」

總教練古久保健二率領的樂天桃猿，不僅先在季後挑戰賽對統一獅克服落後1勝、一度遭聽牌劣勢，最終在台灣大賽擊敗下半季冠軍、全年度第一的中信兄弟，是中職季後賽2022年改制後，首支季後挑戰賽先1敗但兩輪連剋兩座半季冠軍、最終奪冠的隊伍。

中職聯盟賽後也選出台灣大賽MVP為樂天洋投威能帝，兩隊優秀球員分別為樂天成晉和中信韋禮加。

