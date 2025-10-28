台灣大賽》逼出延長賽 梁家榮陽春彈 價值連城

梁家榮指出，既然有3次是該局第1個打者，最重要的任務就是設法上壘。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕梁家榮昨在第5戰8局上擊出陽春彈，生涯首次在台灣大賽開砲卻價值連城，帶動打線一舉灌進3分扳平比數，以單場5打數3安打、2得分、1分打點扮演攻勢發動機，為樂天桃猿拿到隊史第8個總冠軍做出重大貢獻。

梁家榮2局上率先擊出安打，帶動打線搶下2分扳成3：3平手，6局上再次率先敲安，8局上第3次成為首名打者，從剛登板的王凱程手中轟出陽春彈，追成5：7並帶起全隊士氣，樂天這局攻下3分再次追平，是逼出延長賽並擊敗中信的關鍵之一。

梁家榮指出，既然有3次是該局第1個打者，最重要的任務就是設法上壘，為球隊創造更多的進攻機會，很高興這場狀況還不錯，8局上因為球隊處於落後，也只想著如何上壘，看到設定的球進來就積極攻擊，「沒想到剛好就打出去了。」

今年是梁家榮第4次參加台灣大賽，前次隨隊封王在2018年，也是他第一次體驗台灣大賽，他表示，雖然等了7年才再次參與封王，只要拿到總冠軍就是開心，「從季後挑戰賽開始，球隊就有很強的凝聚力，我們是一個團隊，這個冠軍是大家一起努力得來的。」

