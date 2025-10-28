自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣大賽》逼出延長賽 梁家榮陽春彈 價值連城

2025/10/28 05:30

梁家榮指出，既然有3次是該局第1個打者，最重要的任務就是設法上壘。 （記者廖耀東攝）梁家榮指出，既然有3次是該局第1個打者，最重要的任務就是設法上壘。 （記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕梁家榮昨在第5戰8局上擊出陽春彈，生涯首次在台灣大賽開砲卻價值連城，帶動打線一舉灌進3分扳平比數，以單場5打數3安打、2得分、1分打點扮演攻勢發動機，為樂天桃猿拿到隊史第8個總冠軍做出重大貢獻。

梁家榮2局上率先擊出安打，帶動打線搶下2分扳成3：3平手，6局上再次率先敲安，8局上第3次成為首名打者，從剛登板的王凱程手中轟出陽春彈，追成5：7並帶起全隊士氣，樂天這局攻下3分再次追平，是逼出延長賽並擊敗中信的關鍵之一。

梁家榮指出，既然有3次是該局第1個打者，最重要的任務就是設法上壘，為球隊創造更多的進攻機會，很高興這場狀況還不錯，8局上因為球隊處於落後，也只想著如何上壘，看到設定的球進來就積極攻擊，「沒想到剛好就打出去了。」

今年是梁家榮第4次參加台灣大賽，前次隨隊封王在2018年，也是他第一次體驗台灣大賽，他表示，雖然等了7年才再次參與封王，只要拿到總冠軍就是開心，「從季後挑戰賽開始，球隊就有很強的凝聚力，我們是一個團隊，這個冠軍是大家一起努力得來的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中