體驗「封」的感覺 朱承洋11局下登板關門圓萝

2025/10/28 05:30

朱承洋向教練主動請纓，希望封王戰能站上投手丘。（記者廖耀東攝） （資料照）朱承洋向教練主動請纓，希望封王戰能站上投手丘。（記者廖耀東攝） （資料照）

〔記者徐正揚／台中報導〕朱承洋今年術後復出，下半季扛起樂天桃猿終結者，今年在台灣大賽G1、G2、G4、G5都成功關門，單屆4次救援成功也締造賽史紀錄，他在封王戰延長賽11局站在投手丘上，守下最關鍵的一勝，幫助球隊拿下隊史第8座、也是樂天接手6年後首座總冠軍。

朱承洋去年因為韌帶舊傷復發，在一、二軍都沒有出賽，季末接受手術趕上今年開季，本季以15中繼、13救援交出生涯第1個「雙10」球季，防禦率1.25也是單季最佳，今年台灣大賽出賽4場都拿到救援成功，他表示，季末狀況一度出現起伏，季後可能因為疲勞致使體力下降，第4戰延後4天讓他有時間恢復「滿血」。

朱承洋指出，拿到總冠軍更為重要，以前參加台灣大賽時還很菜、負面想法比較多，經過4次大賽的歷練，現在投球比較穩定，賽前他有個小願望：「我已經跟教練說了，如果有機會封王，不管贏幾分，有沒有救援機會，第9局我都要上，我很想要那個拿到總冠軍的感覺。」昨役他在11局下登板關門，雖不是賽前預期的第9局，也算圓夢了。

