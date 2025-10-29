季後賽0勝2敗到冠軍 猿創空前奇蹟

歷次季後挑戰賽晉級球隊在台灣大賽奪冠

季後賽逆轉獅

樂天桃猿隊史8座冠軍

氣勢帶到台灣大賽

樂天桃猿昨拿下總冠軍，成為中職第1支從季後賽0勝2敗逆轉晉級，進而奪冠的球隊。（資料照）

〔記者徐正揚、林宥辰／台北報導〕樂天桃猿拿到隊史第8座總冠軍，僅次於統一獅、中信兄弟共同保持的10座，今年從例行賽保住全年戰績第3、季後挑戰賽數次瀕臨淘汰卻逆轉出線到台灣大賽撂倒衛冕軍中信兄弟，宛如漫畫劇情的驚奇之旅不僅在中職季後賽史上寫下重要篇章，還創下一項空前紀錄：第1支從季後賽0勝2敗逆轉晉級進而在台灣大賽奪冠的球隊。

樂天今年在季後賽首輪遭遇先取1勝的上半季冠軍統一獅，連續2年才打1場就被「聽牌」；第2戰打完5局落後4分似乎大勢已去，第4戰一路落後再2出局就結束比賽，分別靠宋嘉翔、林智平擊出關鍵全壘打扳平比數起死回生，成為第1支從季後賽0勝2敗逆轉出線的球隊，並把幾乎爆表的士氣帶入台灣大賽，隊史第4次在第5戰就擊敗中信兄弟封王。

威能帝加上鐵牛棚

壓制兄弟打線

例行賽期間，樂天團隊49轟是聯盟最少，103次失誤是6隊唯一破百次。但面對兵強馬壯且攻守穩定的中信兄弟，樂天發揮短期賽調整得宜的一面，在先發洋投威能帝2戰好投、後援的陳冠宇和朱承洋輪番壓制下，樂天團隊防禦率1.15、牛棚防禦率0.52，都優於對手，也將兄弟團隊打擊率壓到僅2成08。

台灣大賽一度遇到延賽4天，備戰過程中，老大哥林泓育和隊長林立自掏腰包「揪」隊友烤肉，象徵平常心面對比賽輸贏，林泓育更是說出名言：「相約來球場玩。」中生代的成晉賽後就說，有學長們在球隊穩定軍心，大家都很有感。

