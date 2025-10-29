古久保掌舵首冠 外籍教頭第4人

古久保健二（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽史上首次外籍總教練率軍交鋒，最終由61歲的前輩古久保健二，率樂天桃猿擊敗了46歲的後輩平野惠一領軍的中信兄弟。古久保健二執教樂天兩季，例行賽皆第3名，去年季後挑戰賽鎩羽而歸，今年兩度上演「下剋上」並逆勢奪冠，成為中職史上第4位奪冠的外籍教頭。

效力近鐵18季

沒能拿到日本一

古久保健二是捕手出身，生涯18個賽季都效力近鐵（2005年併入歐力士），擔任替補捕手，選手時代以守備與引導投手能力著稱。古久保的選手生涯，近鐵曾兩度拿下洋聯優勝，卻沒能拿到日本一，還曾在1989年遭巨人隊「讓3追4」大逆轉。

退役擔任教練後，古久保曾擔任過近鐵、中日、養樂多等多隊一、二軍投捕教練，2015年轉赴韓職韓華鷹擔任投捕教練，隔年回到日職，擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練。

2019年，富邦悍將邀請古久保健二擔任投捕教練，主要協助養成前一年選進的狀元捕手戴培峰，古久保正式前進台灣執教。2022年，樂天聘請古久保，職務則為首席教練，隔年底，古久保接替原總教練曾豪駒，教練生涯首次執掌兵符。

古久保麾下的子弟兵，不少人暱稱他「阿公」，而在年長、不苟言笑的表面形象背後，古久保其實個性溫和，對選手、甚至台灣棒球的關心並不少。

古久保屢次贏球賽後，第一句話時常是感謝選手，G5奪冠當下更是情緒湧現，也還是強調：「是選手努力付出、展現執念，努力得來的成果。」

