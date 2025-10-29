自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

古久保掌舵首冠 外籍教頭第4人

2025/10/29 05:30

古久保健二（資料照）古久保健二（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣大賽史上首次外籍總教練率軍交鋒，最終由61歲的前輩古久保健二，率樂天桃猿擊敗了46歲的後輩平野惠一領軍的中信兄弟。古久保健二執教樂天兩季，例行賽皆第3名，去年季後挑戰賽鎩羽而歸，今年兩度上演「下剋上」並逆勢奪冠，成為中職史上第4位奪冠的外籍教頭。

率隊在台灣大賽奪冠的外籍總教練率隊在台灣大賽奪冠的外籍總教練

效力近鐵18季

沒能拿到日本一

古久保健二是捕手出身，生涯18個賽季都效力近鐵（2005年併入歐力士），擔任替補捕手，選手時代以守備與引導投手能力著稱。古久保的選手生涯，近鐵曾兩度拿下洋聯優勝，卻沒能拿到日本一，還曾在1989年遭巨人隊「讓3追4」大逆轉。

退役擔任教練後，古久保曾擔任過近鐵、中日、養樂多等多隊一、二軍投捕教練，2015年轉赴韓職韓華鷹擔任投捕教練，隔年回到日職，擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練。

奪冠當下有感

強調球員努力

2019年，富邦悍將邀請古久保健二擔任投捕教練，主要協助養成前一年選進的狀元捕手戴培峰，古久保正式前進台灣執教。2022年，樂天聘請古久保，職務則為首席教練，隔年底，古久保接替原總教練曾豪駒，教練生涯首次執掌兵符。

古久保麾下的子弟兵，不少人暱稱他「阿公」，而在年長、不苟言笑的表面形象背後，古久保其實個性溫和，對選手、甚至台灣棒球的關心並不少。

古久保屢次贏球賽後，第一句話時常是感謝選手，G5奪冠當下更是情緒湧現，也還是強調：「是選手努力付出、展現執念，努力得來的成果。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中