自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

兄弟衛冕失利 平野對球迷致歉

2025/10/29 05:30

平野惠一（資料照）平野惠一（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟去年起由日籍教頭平野惠一掌兵，任內多次強調養成與戰績並進的方針。去年，兄弟在台灣大賽4勝1敗擊敗統一獅，平野任內首季就奪冠，今年尋求衛冕卻失利，歷經4年3冠後，今年沒能笑到最後。

得點圈貧打成重傷

平野惠一掌兵兩季，成為史上第1位執教前2年單季都奪70勝的總教練，寫下中職紀錄，但他特別強調「年度戰績優勝」為目標。兄弟連兩年在台灣大賽以逸待勞，今年攻勢卻屢遭樂天投手群壓制，縱然5戰合計190次守備機會、僅1次失誤，守備率9成95，是歷屆台灣大賽最佳，但得點圈打擊率僅0.097，成為硬傷。

落敗賽後，平野惠一攬責並對球迷道歉，直言象迷是全世界最好的球迷，而球隊沒能達成球迷期待，他要負最大責任。

平野感性說，選手們在整季的力拚，他都看在眼裡，坦言：「去年拿下冠軍之後，我沒掉眼淚，可是今年拿到年度第一的時候卻有偷掉眼淚，因為知道大家都遍體鱗傷的，被這樣的拚戰精神感動。」

中信兄弟2018年以來，在4次打進台灣大賽未奪冠，隔年總教練都換人，平野明年是否還有機會率隊討回顏面，黃衫軍季後人事發展值得觀察。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中