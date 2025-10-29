兄弟衛冕失利 平野對球迷致歉

平野惠一（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟去年起由日籍教頭平野惠一掌兵，任內多次強調養成與戰績並進的方針。去年，兄弟在台灣大賽4勝1敗擊敗統一獅，平野任內首季就奪冠，今年尋求衛冕卻失利，歷經4年3冠後，今年沒能笑到最後。

得點圈貧打成重傷

平野惠一掌兵兩季，成為史上第1位執教前2年單季都奪70勝的總教練，寫下中職紀錄，但他特別強調「年度戰績優勝」為目標。兄弟連兩年在台灣大賽以逸待勞，今年攻勢卻屢遭樂天投手群壓制，縱然5戰合計190次守備機會、僅1次失誤，守備率9成95，是歷屆台灣大賽最佳，但得點圈打擊率僅0.097，成為硬傷。

落敗賽後，平野惠一攬責並對球迷道歉，直言象迷是全世界最好的球迷，而球隊沒能達成球迷期待，他要負最大責任。

平野感性說，選手們在整季的力拚，他都看在眼裡，坦言：「去年拿下冠軍之後，我沒掉眼淚，可是今年拿到年度第一的時候卻有偷掉眼淚，因為知道大家都遍體鱗傷的，被這樣的拚戰精神感動。」

中信兄弟2018年以來，在4次打進台灣大賽未奪冠，隔年總教練都換人，平野明年是否還有機會率隊討回顏面，黃衫軍季後人事發展值得觀察。

