自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞青運3X3女籃奪金》台灣大物喬麗爾 hold到最後一刻

2025/10/29 05:30

喬麗爾 （奧會提供）喬麗爾 （奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身高將近190公分的台灣女籃未來希望喬麗爾，昨攜手陳芯、吳沛萱、謝艾彤，在亞洲青年運動會女子3X3籃球金牌戰以15：14復仇強敵伊朗，成功奪下隊史首面金牌。

永仁第一大將

傳承父母身高

父親是超過200公分的前球員喬翔龍，加上媽媽也逾180公分，喬麗爾繼承優良基因，從小就高人一等，如今也是JHBL國中聯賽永仁高中國中部第一大將。

9場比賽拿55分

陳芯陣中得分后

伊朗全隊無人超過180公分，喬麗爾金牌戰就把握得天獨厚的高度優勢以8投7中，加上罰球2中1，拿下全隊最高8分，尤其延長賽攻下2分更是重要，成為台灣奪金功臣。喬麗爾表示：「我真的有點hold不住，還好有學姊在場邊幫我加油，讓我可以撐到最後一刻。」另外，得分能力最突出為170公分的陳芯，9場比賽拿55分，成為陣中得分后。

200公尺仰式

黃育騰摘金

游泳方面，剛比完全國運動會的黃育騰，在男子200公尺仰式預賽以2分04秒39，總排名第1晉級決賽，決賽再創生涯最佳2分01秒96，不僅摘下金牌，更達標明年名古屋亞運。另外，趙婕涵拿女子200公尺仰式銅牌，蘇柏陵收男子400公尺自由式銅牌。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中