亞青運3X3女籃奪金》台灣大物喬麗爾 hold到最後一刻

喬麗爾 （奧會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕身高將近190公分的台灣女籃未來希望喬麗爾，昨攜手陳芯、吳沛萱、謝艾彤，在亞洲青年運動會女子3X3籃球金牌戰以15：14復仇強敵伊朗，成功奪下隊史首面金牌。

永仁第一大將

傳承父母身高

父親是超過200公分的前球員喬翔龍，加上媽媽也逾180公分，喬麗爾繼承優良基因，從小就高人一等，如今也是JHBL國中聯賽永仁高中國中部第一大將。

9場比賽拿55分

陳芯陣中得分后

伊朗全隊無人超過180公分，喬麗爾金牌戰就把握得天獨厚的高度優勢以8投7中，加上罰球2中1，拿下全隊最高8分，尤其延長賽攻下2分更是重要，成為台灣奪金功臣。喬麗爾表示：「我真的有點hold不住，還好有學姊在場邊幫我加油，讓我可以撐到最後一刻。」另外，得分能力最突出為170公分的陳芯，9場比賽拿55分，成為陣中得分后。

200公尺仰式

黃育騰摘金

游泳方面，剛比完全國運動會的黃育騰，在男子200公尺仰式預賽以2分04秒39，總排名第1晉級決賽，決賽再創生涯最佳2分01秒96，不僅摘下金牌，更達標明年名古屋亞運。另外，趙婕涵拿女子200公尺仰式銅牌，蘇柏陵收男子400公尺自由式銅牌。

