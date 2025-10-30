自由電子報
體育 即時新聞

黃子鵬、蘇智傑、范國宸 自由球員大熱門

2025/10/30 05:30

蘇智傑（資料照）蘇智傑（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨公告取得自由球員資格選手，包含仍有複數年合約者，名列薪資排名母隊前12名的A級選手，就有超過20人獲得資格。其中最受矚目的包括樂天桃猿先發投手黃子鵬、統一獅蘇智傑和富邦悍將范國宸。

范國宸（資料照）范國宸（資料照）

獅隊已談約 盼留蘇智傑

黃子鵬（資料照）黃子鵬（資料照）

2016年選秀狀元蘇智傑，本季出賽70場、打擊率2成52、5轟，生涯累積125轟，頗具實績。獅隊原本就有意全力留人，在林安可初步向球團表達旅外意願後，若成功旅外，獅隊將更缺人手。

中職球員近5年 行使FA並獲複數年合約中職球員近5年 行使FA並獲複數年合約

獅領隊蘇泰安表示，蘇智傑是球隊重要球員，球團已和他的經紀公司洽談合約。經紀團隊仁茂則表示，提出FA雖是選手權益，但無論日後是否提出，都會先和統一獅交換意見，並與球員討論後才會做決定。

中職2025年 取得自由球員權利球員中職2025年 取得自由球員權利球員

范國宸合約 朝「複」翁邁進

30歲的范國宸曾任過富邦隊長，今年合約年交出生涯新高單季13轟，打擊率2成75。富邦領隊林華韋說，不論選手行使權利與否，球團都給予尊重，球團對新合約已有初步想法，雙方會按照季後的既定程序展開洽談，「原則上是往複數年合約去談，雙方應該都會進行評估。」

黃子鵬最夯 猿全力留人

甫拿下台灣大賽冠軍的樂天桃猿，有黃子鵬、林承飛等人取得自由球員資格，其中長期擔任先發投手的黃子鵬被評估市場行情最佳。樂天過去陸續有陳俊秀、朱育賢透過自由市場轉隊，這次將全力留人。

