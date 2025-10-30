自由電子報
體育 即時新聞

小葛轟炸大谷 藍鳥扳平道奇

2025/10/30 05:30

小葛雷諾（右2）敲出逆轉2分彈，大谷翔平（右1）挨轟一臉無奈。（法新社）小葛雷諾（右2）敲出逆轉2分彈，大谷翔平（右1）挨轟一臉無奈。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕前晚第4戰歷經18局、6小時39分鐘的惡鬥，道奇大谷翔平昨仍在第5戰扛下先發投6局，被藍鳥主砲小葛雷諾轟出逆轉2分彈，加上牛棚放火，合計失4分，終場道奇以2：6落敗，雙方系列賽戰成2勝2敗，道奇要連霸世界大賽冠軍只能在客場，大谷已明言考慮在牛棚待命。

不怪前天18局

大谷︰純技術問題

大谷前天以打者身份打滿18局，單場連續9打席上壘，一度戰到右腳抽筋，離開球場時已過半夜12點半，昨在氣溫逼近攝氏30度下扛下先發投手，但他不願把前一天的惡鬥當藉口，「單純是技術上的問題，投球動作從牛棚就不太好了。」

道奇前一場動用10名投手，大谷達到先發投手最低限度的6局，到第7局已累積90球，接下來3球被敲雙安攻佔二、三壘，退場休息。他坦言，若能投完第7局是最好的，但沒能做到這一點有點可惜。

藍鳥主砲小葛雷諾3局上砲轟大谷，2分彈率隊超前比分，在外界定調「大谷vs小葛」的世界大賽主軸中展現存在感，他直言，雖然大家都說主角是他和大谷，但球場上就是決勝負，「從他手中擊出全壘打很開心，他是很棒的選手。」

道奇今再拚聽牌

大谷︰後續隨時可投

道奇昨輸球後無緣在洛杉磯封王，今早8點在主場迎接第5戰，希望搶下3勝的聽牌優勢飛到多倫多。談到往後賽事以後援身份上陣的可能，大谷直言，有需要的話都會想要在牛棚準備，「我會隨時做好準備，讓自己可以上場。」

