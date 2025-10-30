自由電子報
體育 即時新聞

PLG》阿提諾準雙20 比下半獸人

2025/10/30 05:30

回鍋台灣的阿提諾繳全場最高19分、22籃板。（PLG提供）回鍋台灣的阿提諾繳全場最高19分、22籃板。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿不僅本土球員愈來愈成熟，重返台灣的阿提諾昨也展現決心，繳出準「雙20」成績單，幫助球隊在主場以101：89輕取台鋼獵鷹，開季2連勝快意到手。

半獸人首秀只得12分，表現差強人意。（PLG提供）半獸人首秀只得12分，表現差強人意。（PLG提供）

輕取踢館獵鷹

領航猿2連勝

領航猿上季拿下首座冠軍，本季盧峻翔、李家慷、白曜誠、關達祐等本土主力也持續進化，整體戰力凌駕於其他球隊。猿隊昨談笑用兵，每位本土球員上場都有得分，其中以一哥盧峻翔14分最出色，板凳出發的李家慷也有12分。

值得一提的是，猿隊找回昔日台灣男籃歸化洋將阿提諾，昨他在場上抱怨次數減少，展現認真打球的態度，繳出全場最高的19分、22個籃板，包括9個進攻籃板，肆虐獵鷹禁區，總教練卡米諾斯對他的表現也讚譽有加。

半獸人8中5

拿12分12籃板

獵鷹雖然大動作網羅前NBA金塊前鋒法瑞德，並以他的外號「半獸人」為中文名，昨他在台灣職籃的首秀雖上演暴扣，但表現差強人意，僅出手8次命中5球，貢獻12分、12籃板。獵鷹全場雖投進12顆三分球，但命中率不到3成，另外罰球9罰3進，投籃表現不及格。

