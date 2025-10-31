自由電子報
體育 即時新聞

旅美100人 台棒新里程碑

2025/10/31 05:30

旅美100人 台棒新里程碑譚信民（左一）於1974年效力美職舊金山巨人隊小聯盟1A。
（台灣棒球名人堂提供）

旅美100人 台棒新里程碑蘇嵐鴻加盟教士，也是台灣旅美球員第100人。
（資料照，棒協提供）

記者羅志朋／專題報導

從譚信民到蘇嵐鴻 第1與第100相距51年

從1974年譚信民到2025年蘇嵐鴻，歷經51年時光，台灣棒壇達成百大旅美球員里程碑，具有劃時代意義，成為第100位與美職球隊簽約的台灣球員，蘇嵐鴻說，「原本不知道這件事，能成為台灣第100位旅美球員，真的十分榮幸。」

身為旅美先行者，1974年譚信民與日職太平洋俱樂部獅隊（西武獅前身）簽約，之後赴美受訓獲青睞，加盟美職巨人成為旅美台將第1人，他在小聯盟1A戰績8勝4敗、防禦率4.68，季後未獲續約結束短暫旅美生涯，他曾任三商虎總教練，現於美國經商。

相隔25年，1999年「台灣巨砲」陳金鋒加盟道奇，成為旅美台將第2人，開啟大批台灣球員挑戰大聯盟浪潮，堪稱近代旅美拓荒者，2002年更寫下第1位台灣球員登上大聯盟的紀錄，王建民說，「金鋒賢拜先過去美國，聽他分享那邊訓練和生活的東西，我才有勇氣挑戰。」

接著，曹錦輝、郭泓志、王建民、胡金龍先後赴美挑戰並上大聯盟，「台灣戰將」成了MLB不可忽視的新興力量，王建民連兩年拿下19勝，榮膺美聯勝投王，成為第1位在大聯盟拿下勝投王、季後賽拿下勝投的亞洲球員，「Wang 40」聲勢達到頂峰，洋基「早餐店打線」更讓台灣球迷耳熟能詳。

王建民（資料照，記者劉信德攝）王建民（資料照，記者劉信德攝）

陳偉殷（資料照，記者倪婉君攝）陳偉殷（資料照，記者倪婉君攝）

王建民陳偉殷發光 台將寫下深刻印記

後來王建民因傷沉寂，2012年陳偉殷加盟金鶯接棒發光發熱，也是第1位從日職挑戰大聯盟的台灣球員，豪取59勝僅次於王建民的68勝，生涯光薪水就進帳超過30億台幣，台灣棒壇無人能出其右。

生涯若重新選擇一次，陳偉殷毫不猶豫地說：「我還是會從日本開始。」他認為美國比日本現實，而日本又比台灣現實，若不能適應亞洲職棒環境，就無法適應美國生活，「日本教會我很多事，幫我打好基礎。」

旅美台將風雲錄旅美台將風雲錄

旅美台將數據分析旅美台將數據分析

今年10月三民高中畢業的右投蘇嵐鴻加盟教士，簽約金77.5萬美元，擠進百大台將行列，依美職最高層級區分，有18人上過大聯盟、3A13人、2A10人、1A以下共59人，依守備位置區分，投手68人最多，捕手6人最少，內、外野手各有16人、10人。

踩著旅美大前輩的足跡前行，蘇嵐鴻說，感謝他們為後輩鋪路，讓美職球團知道台灣有很多好手，「有他們的付出才有今天的我，希望未來能有更多台灣球員挑戰棒球最高殿堂。」

現役旅美球員現役旅美球員

現效力中職的旅美球員現效力中職的旅美球員

曾效力中職的旅美球員曾效力中職的旅美球員

未效力中職的旅美球員未效力中職的旅美球員

