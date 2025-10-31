百大旅美台將》皇家與悍將之間 王建民細說為何神隱

王建民曾在皇家東山再起。 （資料照，記者羅志朋攝）

記者羅志朋／專題報導

王建民旅美成就

「其實那一年春訓右肩就不舒服，連拋球都覺得很痛。」王建民談起2016年東山再起球季，字裡行間透露出堅毅與韌性。

2008年效力洋基的王建民因跑壘導致右腳掌蹠跗韌帶受傷，重創大聯盟生涯，後來間接造成右肩重傷，讓他前後轉戰8隊，甚至到獨立聯盟討生活，2015年他在佛州棒球學校重獲新生，隔年加盟皇家奮起，出賽38場戰績6勝0敗、防禦率4.22，只是季後他神隱多時，直到2018年返台擔任富邦悍將二軍客座投手教練，後來到兄弟教球，至今仍未宣告退休。

2016年加盟皇家

肩傷從春訓痛到季末

王建民表示，2016年皇家春訓很多投手在競爭，感覺自己沒什麼機會，最終擠進大聯盟開季名單十分感動，只是春訓右肩就感到非常疼痛，不斷吃止痛藥硬撐，一整季都靠意志力在投球，球季結束剩2個禮拜真的沒辦法，「其實季後好幾支大聯盟球隊開出合約，我又去佛州棒球學校訓練4、5個月，覺得不行才忍痛放棄，因為手完全舉不起來。」

王建民在美國沉澱一段時間，後來郭泰源和陳金鋒詢問他有無意願回到球場上，王建民表明肩傷已無法好好投球，兩人再力邀他返台貢獻所學，於是允諾悍將邀請。

回首來時路，王建民說，當年讀北體有9支美、日職球隊開價，高英傑教練建議，「要去國外打球，就要選最好的球隊。」一席話讓他決定加盟洋基，2005年大聯盟初登板對藍鳥先發非常緊張、很想吐，賽前頻跑廁所，剛站上投手丘腳一直發抖，解決第1位打者就放心了，後來愈來愈順，從沒想過能連兩年奪19勝。

王建民最難忘的大聯盟比賽是有一次在天寒地凍的芬威球場先發，對紅襪用不到100球繳9局完投勝，還有一次被國民強打齊默曼轟再見全壘打苦吞敗投，他坦言，「跑壘受傷確實影響很大，失去不少但也得到許多寶貴經驗，人生有失必有得，能有這樣的大聯盟生涯我已沒有遺憾。」

