百大旅美台將》陳金鋒看淡0.091 知道努力過就夠

陳金鋒（資料照，美聯社）

記者羅志朋／專題報導

1999年陳金鋒加盟道奇，成為近代旅美台將拓荒者，2002年更成為第1位上大聯盟的台灣球員，生涯留下出賽19場2安0轟、打擊率0.091的慘淡成績，2006年返台發展加盟La new熊，寫下中職千萬年薪第1人紀錄，他說，「我比較不在意別人的看法，曾經努力過，知道自己在做什麼，這樣就夠了。」

26年前踏上旅美征途，又是近代首位台將，陳金鋒難免有些恐懼，他說，語言和文化是兩大挑戰，第1年在1A幾乎都吃麥當勞和漢堡，球隊只提供三明治、火腿，隔年上2A常拉車，最遠坐16小時車程去比賽，賽程又密集，「球季結束身體好像快散掉了。」

請繼續往下閱讀...

給後輩忠告：戒掉依賴性

陳金鋒坦言，去美國一開始只知道訓練比賽，經過1年才清楚目標和球團運作，大聯盟30隊旗下有數百支小聯盟球隊、上萬名來自世界各地好手，要跟這麼多人競爭，沒進步就是往後退，等著被其他人取代，大聯盟球隊常補強，會優先給千萬年薪的球星位置，縱使打不好也有很多機會，身為新人只能把握有限機會，表現不好就沒了。

在28歲時毅然決然回中職發展，陳金鋒說，「當然考慮很久，對我來講努力過，時間也差不多，再拚也就1、2年，父母年紀也大了，跟家人討論過後決定回台灣。」

陳金鋒透露，其實剛結束旅美生涯和返台第2年，日職球隊都有表達網羅意願，考量長期獨自在國外打拚，身體的累倒還好，關鍵是心理的累，既然決定回來就留在台灣，因此放棄去日職發展的機會。

孤身在美國奮鬥多年，陳金鋒有深刻領悟，他給後輩的忠告是，「要在球場上生存必須拿出很大決心，去面對比賽的恐懼、失敗，縱使跌倒也要自己站起來，因為沒人會幫助你，如果過度依賴別人就會常常跌倒，所以依賴性不要太大。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法